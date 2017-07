Politiaksjon på Romerike: Politiet har kontroll på mannen

Politiet arbeidet i flere timer torsdag ettermiddag med å få mannen til å komme ut fra boligen der de antok at han befant seg, og tok seg etter hvert inn i boligen.

Det viste seg da at mannen ikke var i huset og politiet fortsatte søket etter mannen torsdag kveld, meldte politiet klokken 19.30.

En drøy halvtime senere opplyser politiet på Twitter at de har kontroll på mannen.

Aksjonen startet i 12-tiden torsdag etter en melding om at en mann som fremsto som forvirret var observert med våpen.

– Det er en mann som er observert med en hagle ikke langt fra sin bopel. Vi forsøker å få kontroll på ham. Det har vi ikke lykkes med ennå. Vi har rykket ut med bevæpnet politi og politihelikopteret, sa politiets operasjonsleder Arild Bråthen til Romerikes Blad rundt to timer etter at aksjonen startet.

Bråthen sier til Romerikes Blad senere torsdag kveld at beredskapstroppen er sendt tilbake og at lokalt politi fortsetter søk i nærområdet, etter at politiet oppdaget at huset var tomt.

Audun Braastad / NTB scanpix

Politiet er ellers svært sparsommelige med opplysninger om saken, og vil ikke gi flere opplysninger før aksjonen er avsluttet. Ifølge RB har en rekke patruljebiler fra politiet rykket ut til Gan i Fet kommune. Politiet er bevæpnet.

– Ifølge personen som meldte fra til politiet, ble det løsnet skudd, og det er de opplysningene politiet forholder seg til, sier innsatsleder Knut Hammer til VG.

Klokken 18.15 var politiet i ferd med å gjennomsøke boligen etter gjentatte forsøk på å komme i kontakt med mannen.

– Politiet står ute bak skjold og vi hører det blir ropt ut instruksjoner fra politiet som sier: Kom ut med hendene over hodet, uttalte nyhetssjef Bjørn Ivar Bergerud i Indre Akershus Blad, som var på stedet der politiet trodde at mannen hadde forskanset seg.