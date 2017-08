Oslo S holder stengt hele helgen

Grunnen er at Bane Nor utfører arbeid på togstasjonen. Alle togselskaper vil bli berørt, opplyser Bane Nor. Reisende på Østlandet som normalt sett reiser med lokaltog, henvises til andre kollektivtilbud.

Flytoget står hele lørdag og hele søndag. Kommunikasjonssjef Lena Angela Nesteby sier at reisende bør beregne opp mot en halvtime ekstra reisetid til Gardermoen.

– Vi kjører direktebusser fra Oslo S og tog fra Drammen til Skøyen hvor det også kjøres direkte med buss. Vi har altså to direkte bussruter, sier hun.

Også NSB vil kjøre buss på enkelte strekninger mens sommerens øvrige driftsopplegg videreføres.

For reisende med NSB til Oslo lufthavn går det direktebuss fra Oslo S til Oslo lufthavn hvert 15 minutt fra Spor 19 på Oslo S. Reisende med NSBs regiontog får overgang til buss på deler av strekningen. NSB viser til sine nettsider for full oversikt.