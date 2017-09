Atomvarsler Mordechai Vanunu får familiegjenforening i Norge

Vanunu ble dømt til 18 års fengsel i Israel etter at han i 1986 avslørte at landet hadde atomvåpen, i strid med ikkespredningsavtalen fra 1968. Han ble løslatt i 2004. I 2015 giftet han seg med sin norske kone, Kristin Joachimsen. Noen måneder senere søkte de to om familiegjenforening. To år senere fikk de altså positivt svar.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått innvilget den retten vi har. Når vi søkte om familiegjenforening, så er det akkurat det det handler om, at ektepar og familier skal få leve sammen. Så selv om jeg vet at saken i visse kretser er kontroversiell, så var det familieverdiene som slo igjennom, sier Joachimsen til TV 2.

Mandag starter prosessen med å få Israel til å la Vanunu reise til Norge, sier Joachimsens advokat Arild Humlen til NTB.

– Nå har Israel fått en plattform som de kan benytte for å løse et komplekst problem. Vi håper jo de vil benytte seg av denne muligheten, sier Humlen.

Avslag på asyl

Vanunu har tidligere fått avslag på en søknad om politisk asyl i Norge.

Senest for noen uker siden ble myndighetene kritisert fordi det har tatt så lang tid å få behandlet søknaden om familiegjenforening. Vanlig saksbehandlingstid er tre måneder, men først etter at Sivilombudsmannen i sommer startet undersøkelser om hvorfor saken tok så lang tid, sendte departementet i søknaden tilbake til UDI. Da hadde den ligget på statsråd Sylvi Listhaugs bord i 15 måneder.

– Søknaden om familiegjenforening har vært forelagt Justis- og beredskapsdepartementet, men departementet har overlatt til UDI å behandle og avgjøre saken. Saksbehandlingen har tatt lang tid fordi det er en vanskelig sak som har krevd grundige avveininger, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i en epost fredag kveld.

– Uheldig hemmelighold

Humlen er på sin side svært kritisk til hemmeligholdet rundt saken.

– Ikke bare har det vært lang saksbehandling, men det er også uforståelig at den har vært hos Justisdepartementet uten at klienten har visst om det. Dette er ikke i samsvar med rettssikkerheten, sier Humlen til NTB.

Han sier kritikken mot myndighetene opprettholdes, og at saken fortsatt vil gå via Sivilombudsmannen, som tok tak i den i sommer.

Humlen er samtidig selvsagt glad for avgjørelsen.

– Jeg er veldig positiv over at man nå har forholdt seg til den ordinære familierettslige rammen for familiegjenforening. Det er tunge verdier til grunn for familiegjenforening, og det er godt de har fått gjennomslag, sier Humlen til TV 2.