30-åringen som er siktet for Hellerud-drapet, er død

Den avdøde ble pågrepet for drap og drapsforsøk i forbindelse med en kollisjon på E6 8. juni. Her er politiet ved den vrakede bilen. Foto: Martin Benedikt Sjue / Eidsvoll Ullensaker Blad / NTB

Mannen ble lagt inn på sykehuset mandag 12. juli, men døde fredag.

35 minutter siden

Den 30 år gamle mannen som er siktet for drapet på Marianne Hansen (25) på Hellerud, er død. Det skriver VG.

Politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt sier til avisen at mannen forsøkte å ta sitt eget liv i cellen i Oslo fengsel. 30-åringen ble lagt inn på sykehuset mandag 12. juli, men døde fredag.

Politiet vil fullføre etterforskningen av saken. Det er også sannsynlig at hendelsen rutinemessig vil bli etterforsket.

– Alt ved denne saken og selvmordet er fryktelig trist. Han kunne ikke leve med det han hadde gjort. Han hadde forsterket vakthold i fengselet på grunn av selvmordsfare og hendelsen skal granskes, sier den avdøde mannens forsvarer Cathrine Grøndahl til VG.

Har erkjent straffskyld

30-åringen var i tillegg til drapet som skjedde natt til 8. juni i år, siktet for to drapsforsøk. Kort tid etter drapet frontkolliderte han i motgående kjørefelt på E6 mellom Morskogen og Espa.

Ekteparet Erik og Jorun Skybak satt i bilen som den rumenske mannen kræsjet med. De tre involverte fikk bare lettere skader i sammenstøtet.

Mannen ble pågrepet i forbindelse med kollisjonen og har erkjent straffskyld for drapet og de to drapsforsøkene. Han har også uttalt at han angrer på det han har gjort.

Marianne Hansen ble funnet drept inne i en leilighet på Hellerud. Hun ble ifølge politiet drept med kniv.

Siktede har forklart at han begikk drapshandlingeni frustrasjon over at hun ikke ønsket å fortsette forholdet mellom de to.