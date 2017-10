Kjøpesenter evakuert da kunder ble dårlige: – Det sved i øynene. Så begynte jeg å hoste.

Sletten senter i Bergen ble like før klokken 18 tømt for mennesker, etter at flere kunder plutselig ble dårlige.

Alle nødetater rykket ut, inkludert flere patruljer fra brannvesenet.

– Vi har ennå ikke funnet ut hva som har skjedd. Det eneste vi vet er at flere personer har følt seg dårlige. Vi har sendt mannskaper inn for å sjekke, sier vaktkommandør Stig Tetler ved 110-sentralen.

Tre til sykehus

BT har vært i kontakt med en av kundene som var inne på senteret da alarmen gikk. Hun forteller at hun kjente at det var et eller annet i luften. Så ble hun plutselig dårlig.

– Det sved i halsen. Så begynte jeg å hoste. Da var det bare å finne nærmeste dør for å komme seg i friluft, sier Ingebjørg Maradiaga.

Hanne Louise Åkernes

Ved 19-tiden var situasjonen fremdeles uavklart. Minst fem sykebiler rykket ut til stedet, i tillegg til flere politipatruljer og brannmannskaper.

Tre personer er sendt til Haukeland sykehus for nærmere undersøkelser. Maradiaga bor like ved kjøpesenteret, og hostet hele veien hjem. Hun så flere som slet med irriterte øyne og luftveier.

– Jeg var ved utgangen da dette skjedde. Først trodde jeg at det var noen som hadde sprayet et eller annet ut i luften, men vi vet ennå ikke hva det var, sier hun.

Flere meldte om merkelig lukt

Det var en vekter som ringte nødetatene. Vekteren hadde ifølge 110-sentralen hostelignende symptomer. Flere vitner har meldt om merkelig lukt i området før senteret ble evakuert.

Senterleder Trude Løvaas sier til BT at det var normal ettermiddagstrafikk på senteret da alarmen gikk.

– Jeg vet ikke mer enn dere akkurat nå. Hva som har skjedd og hva som er årsaken må vi få komme tilbake til, sier hun.