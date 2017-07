– Det var en person i båten da politiet kom til stedet. Han fortalte at to andre hadde svømt mot land i retning Andøya, sier operasjonsleder Geir Andersen i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

De to mennene skal ha hoppet frivillig i vannet og lagt på svøm, etter at båten kolliderte med en stake utenfor Terneviga båthavn rundt kl. 02 natt til søndag.

– Mannen i båten var uskadet. Han har opplyst at de andre to heller ikke ble skadet, sier Andersen.

Etterlyser ukjente menn

Politiet har ikke klart å få rede på identiteten til de to mennene. Mannen som satt i båten da politiet ankom, kjente kun fornavnene til de to.

– Vi har derfor problemer med å finne ut hvem dette er. Vi ønsker at de skal ta kontakt med politiet, sier operasjonsleder Martin Ugland til Fædrelandsvennen ved 14-tiden søndag.

Det er foreløpig ikke på det rene hvem som kjørte båten. Politiet har rutinemessig sikret seg en blodprøve av mannen som var på stedet.

– Vi er usikre på hvem som har kjørt, sier Ugland.

Ingen er per nå siktet for å ha gjort noe straffbart, men politiet vil etterforske saken videre mandag.

Søkte i flere timer

Politiet klarte ikke få en sikker bekreftelse på at de to mennene hadde klart å komme seg i land, og det ble derfor iverksatt en større leteaksjon i området.

– Det er et strekk på i underkant av 100 meter fra båten og inn til land. Vi hadde ikke opplysninger fra personen i båten eller andre om at de to hadde kommet seg trygt i land. Vi fryktet at de hadde forulykket og iverksatte derfor en større leteaksjon, sier Andersen.

Søket ble avsluttet etter noen timer. Politiet antar at de to kom seg trygt i land.

– Det er ingen som er meldt savnet i området, sier Andersen.

Meldte selv om ulykken

Mannen politiet tok hånd om er i 40-årene. Han meldte selv fra om ulykken på kystradioen.

– Meldingen ble videreformidlet til politibåten, som satte kursen til stedet. De tok hånd om personen i båten, sier Andersen.

Politiet fikk bistand av Kystvakta, brannvesenet og redningsskøyta i leteaksjonen. I flere timer ble det søkt på sjøen og på land.

– Brannbåt med dykkere var på stedet. Det ble også benyttet varmesøkende kameraer fra politibåten og redningsskøyta, sier Andersen.

Det operative arbeidet er nå avsluttet, men politiet jobber videre med saken for å få klarhet i omstendighetene rundt ulykken.