Jente (3) døde etter ulykke i Telemark

Saken oppdateres.

Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 19.30, skriver i politiet i Telemark på Twitter.

– Det ble iverksatt livreddende førstehjelp og luftambulanse ble rekvirert. Klokken 20.39 ble jenta erklært død på legevakten, opplyser politiet på Twitter.

Politiet opplyser videre at ulykken skal ha skjedd ved jentas hjemmeadresse, og at kjøretøyet skal ha tilhørt jentas familie. De fikk først opplysninger om at jenta skal ha blitt påkjørt.

Saken blir etterforsket av politiet som en tragisk ulykke.

Kommunens kriseteam er blitt varslet og ulykkesgruppen til Veivesenet er stedet for å bistå politiets undersøkelser.