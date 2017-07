Senterpartiet faller på ny meningsmåling

De Grønne er dermed svært nær sperregrensen på målingen er utført av Norfakta for Klassekampen og Nationen. Partiet kan bli tungen på vektskålen når en ny regjering skal stables på beina. Målingen gir 84 mandater til Ap, Sp og SV. Dermed trenger de hjelp fra enten Rødt eller MDG, som kan få fire mandater om de kommer seg over grensen.

– Rødt ser nå ut til å få et mandat inn på Stortinget. MDG og Rødt vil nok ikke selge seg billig og ikke garantere for en rødgrønn regjering uten videre. Det er likevel grenser for hvor dyrt man kan selge seg. De store partiene vil ikke gå så langt som MDG. Nedlegging av oljesektoren for eksempel, sier valgforsker Bernt Aardal til Nationen.

Vil ikke spekulere

Senterpartiet, som så langt har gått fram på målingene, går tilbake 2,4 prosentpoeng. Dermed mister partiet fire mandater sammenlignet med forrige måling.

Parlamentarisk leder Marit Arnstad velger likevel å se positivt på målingen.

– Dette er fortsatt en måling hvor vi ligger nesten dobbelt så høyt som siste stortingsvalg. Det gjør en stor forskjell på styrken vår i Stortinget, sier hun. Hun vil ikke spekulere i hva nedgangen skyldes.

– Også vi i Senterpartiet må regne med at det går litt opp og ned på målingene.

Høyre taper mest

Arbeiderpartiet går mest fram, og Høyre går mest tilbake. Dersom målingen blir valgresultatet, ryker flertallet Høyre og Frp har sammen med støttepartiene.

Øvrige partier: Rødt 1,8 (-0,7), SV 4,6 (-0,1), Ap 32,2 (+3,7), Senterpartiet 9,7 (-2,4), KrF 5,2 (+0,8), Venstre 3,3 (+0,3), Høyre 22,9 (-2,6), Frp 14,7 (+0,3), MDG 3,9 (+0,6) og andre 1,7 (-0,1).

Tallene er i prosent med endringer fra mai. 1.002 personer er intervjuet.