24-årig mann siktet for drapsforsøk etter skyteepisode i Oslo

Saken oppdateres

– Den pågrepne er en mann i 20-årene som var i besittelse av et skytevåpen. Per nå tror vi at han er den eneste gjerningsmannen, og vi føler vi har god kontroll på situasjonen, sier operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til NTB.

Vitner forteller at flere personer løp fra stedet samtidig, men operasjonsleder Christine Sylju bekrefter søndag til NTB at de ikke har noen andre mistenkte i saken.

Hun opplyser at det var to dørvakter, en annen ansatt og en gjest ved utestedet blå som ble truffet av skuddene. Status søndag formiddag er at ingen av de fire er livstruende skadd.

– De er kjørt til sykehus. Ingen av dem er livstruende skadd, sier hun.

Til VG opplyser politiet at tre av de skadede mennene er i 20-årene, mens den fjerde er i 30-årene. De forteller også at skytevåpenet er en pistol.

Politiet var på stedet

Den mistenkte var bevæpnet med en pistol og er kjent av politiet fra før av, bekrefter politiets operasjonsleder Tor Grøttum overfor Aftenposten. Mannen vil bli siktet for drapsforsøk.

Politiet meldte om skytingen på Twitter klokken 02.30. Minst en politipatrulje var allerede fremme på stedet da skuddene ble avfyrt. Politiet var på stedet fordi man like før fikk melding om en trusselsituasjon.

– Vi fikk melding klokken 02.14 om trusler med kniv, forteller Grøttum.

Klokken 02.21 meldte så en politipatrulje på stedet at det var avfyrt skudd og at flere personer var skadet.

Alle de fire som er skutt er blitt kjørt til Ullevål sykehus. Tre av de skadede er i 20-årene, mens den fjerde er i 30-årene. Alle de fire skadede er menn.

Christina Liu (Tipser)

Ifølge NRK er to av de skadde dørvakter ved utestedet, mens en tredje er en annen ansatt.

Den fjerde skadede er en gjest. Skadeomfanget til de fire er foreløpig uvisst, men ifølge politiets innsatsleder på stedet skal de ikke være livstruende skadet.

Både ansatte og gjester truffet

– Det har vært avfyrt flere skudd i inngangspartiet. Fire personer er skutt, både ansatte og gjester er truffet. De var ved bevissthet da de ble kjørt fra til sykehus, forteller innsatsleder Hanne Nordve til Aftenposten på stedet.

Hun forteller at et skal ha vært en uoverensstemmelse i forkant av skytingen.

– Politiet hadde fått melding om en trusselsituasjon og var allerede på vei da meldingen om skytingen kom, sier Nordve.

Alle disponible politipatruljer i Oslo sentrum bevæpnet seg og kjørte til stedet.

– En mann ble pågrepet etter kort tid, opplyser innsatslederen.

Trusselsituasjon i forkant

Trusselsituasjonen som politiet fikk melding om, skal ha oppstått etter at en person fikk beskjed om å forlate utestedet, ifølge en pressemelding som politiet sendte ut ved 05.30-tiden søndag.

Hans O. Torgersen

Politiet opplyser videre at det på det nåværende tidspunkt ikke er flere mistenkte i saken.

– Har det skjedd ting tidligere som kan ha sammenheng med hendelsen?

– Det hadde vært en episode like i forkant, en trusselsituasjon. Det skjedde i samme område, på utsiden, sier Nordve.

Etterforskere fra kriminalvakten og kriminalteknikere arbeidet på åstedet utover natten og morgenen.

Vitner Aftenposten har vært i kontakt med på stedet, forteller at en av de skadede skal ha fått skuddskader i et ben og en annen i halsen.

Daglig leder ved Blå, Eyvind Brox, sier de bistår politiet så godt de kan og tar vare på sine ansatte.

– Jeg har ikke så mye å si. Det er to ting for oss som er viktig nå. Det er å ta vare på våre ansatte og bistå politiet i etterforskningen. Vi håper alt går bra med dem som er skadet, sier han til Aftenposten.

Journalist var vitne

Aftenpostens journalist Thomas Olsen ble selv vitne til at politi bevæpnet med maskinpistoler pågrep en mann på vei vekk fra Blå. Det skjedde rett før klokken 02.30.

– Mannen ble pågrepet og lagt i bakken av flere politifolk. De tok fra ham en pistol under pågripelsen, forteller han.

Den mistenkte ble pågrepet i en drosje i Rosteds gate og deretter lagt på bakken ved en politibil.

Eirik Wallem Fossan

Thomas Olsen

Konsert- og skjenkestedet i Brenneriveien åpnet i 1998 og ligger i et gammelt industrilokale, tvers over elven ved den nedre delen av Grünerløkka.

Lørdag kveld spilte den amerikanske hip-hop-artisten Kool G Rap på Blå. Det var hans første opptreden i Norge noensinne. Konserten var en del av arrangementet Club Juicy, med DJ-ene Chris Stallion & Patski Love.

Thomas Olsen