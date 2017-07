Storbranner feier over Sør-Frankrike – nærmer seg St. Tropez

Hittil er områder tilsvarende 30.000 mål svidd av i de kraftige skogbrannene som sprer seg hurtig over rivieraen sørøst i Frankrike og på øya Korsika. I kommunen La Croix-Valmer er det en skogbrann, ikke langt fra det kjente feriestedet St.Tropez, som sprer seg med ekstrem fart.

Noen av skogbrannene skal ha blitt utløst av lynnedslag, men uvettig bruk av ild og sigarettsneiper er ofte årsaken til slike branner, skriver lokale medier.

En rekke fly er i beredskap og deltar i brannslukkingen, melder den franske TV-kanalen BFMTV. Det skal totalt være 19 fly.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at lokale myndigheter meldte om at flere brannfolk var skadet, men at det ikke var rapporter om dødsfall. Tidligere i sommer tok en skogbrann livet av mer enn 60 personer i Portugal.

Ifølge TV-kanalen BFMTV er mellom 20 og 30 brannfolk skadet.

Veier og jernbane stengt

Motorvei A 51 og jernbanen var i periode stengt på grunn av flammene og sterk røkutvikling.

Det er sterk vind og langvarig tørke som gjør at skogbrannene sprer seg raskt. Frankrike har bedt EU om assistanse. Værmeldingen tyder ikke på at vinden vil løye.

Nord for Nice har en annen skogbrann ført til at et lager, tre kjøretøyer og et hus er brent ned, melder lokale myndigheter.

På fransk radio beskrev ordfører Charles Scibetta brannområdet som et månelandskap og bemerket at innbyggerne var heldige som hadde sluppet unna, skriver NTB.

Innenriksminister Gérard Collomb reiste tirsdag for å besøke de brannherjede områdene og selv følge slokningsarbediet.