Nå har partiene hatt møte om Stortinget skal bestride eller betale skattekravet

Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne på Stortinget møttes tirsdag om Skatteetatens varsel om skattesmell. Konklusjonen fra møtet er ventet å komme i løpet av dagen.

Skatteetaten vil at Stortinget skal betale 1,35 millioner kroner mer i arbeidsgiveravgift for politikernes bruk av pendlerboliger.

21. juni 2022 12:25 Sist oppdatert 30 minutter siden

Mandag ble det kjent at Stortingets administrasjon har fått varsel fra Skatteetaten om at Stortinget må betale ekstra arbeidsgiveravgift på 1.351.759 kroner for årene 2017 til 2020.

28 nåværende og tidligere stortingspolitikere får i tillegg varsel om en skattesmell som for enkelte kan være på flere hundre tusen kroner. Det samme gjelder 17 tidligere statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere.

Spørsmålet er nå om den enkelte politiker og Stortinget vil gjøre opp for seg eller bestride kravet fra Skatteetaten. Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) varslet mandag at han ville kalle inn de parlamentariske lederne på Stortinget for å diskutere dette.

Møtet skjedde allerede tirsdag formiddag, mellom kl. 10 og 11 på Teams. Stortingets direktør Marianne Andreassen var også til stede på møtet mellom presidentskapet og de parlamentariske lederne.

Visepresident Svein Harberg (H) i presidentskapet sier til Aftenposten at det er en krevende sak.

– Det er en krevende sak. Stortinget har ansvaret for arbeidsgiveravgiften, men det er avhengig av resultatet av hver enkelt sak, sier han. Han viser til at det er 28 enkeltsaker som omhandler nåværende og tidligere stortingspolitikere.

Dermed er det ikke avgjort hvordan Stortinget vil stille seg til skattekravet. Harberg forteller at presidentskapet skal ha et nytt møte. Først da vil de komme til en konklusjon.

– Det blir trolig i løpet av dagen i dag, sier han.

Gharahkhani sier til VG at møtet i presidentskapet vil skje «i løpet av kort tid».

Kravene fra Skatteetaten kommer etter en rekke avsløringer i Aftenposten og andre medier om politikernes pendlerboliger og Stortingets manglende kontroll med ordningen.

Visepresident Svein Harberg (H) i presidentskapet.

Snakker om rettskraftige saker

Trond Helleland er parlamentarisk leder i Høyre. Han sier til VG etter møtet med presidentskapet at alle partiene er enige om at Stortinget skal gjøre opp for seg «når den enkelte skattesak er avgjort».

Foreløpig har Skatteetaten kun sendt et forhåndsvarsel, som kan bestrides av politikerne.

– Det Stortinget i så fall må betale er arbeidsgiveravgift, som igjen er basert på enkeltavgjørelse fattet mot enkelte representanter. Det er ingen uenighet om at man skal gjøre opp for seg, når den enkelte skattesak er avgjort. Man skal betale i sakene det blir rettskraftig, sier han til VG.

Til Aftenposten sier Sylvi Listhaug, partileder og parlamentarisk leder i Frp, noe av det samme.

– Dersom kravene fra Skatteetaten mot stortingsrepresentantene er riktige, er selvfølgelig også kravet mot Stortinget riktig og må dermed betales, sier Listhaug via sin pressesjef Kai Morten Terning.

Om FrP er enig eller uenig med Skatteetaten om riktigheten av kravene, vil partiet ikke svare på. Listhaug ønsker ikke å svare på noen spørsmål ut over dette, bekrefter Terning.

Parlamentarisk leder Rigmor Aasrud svarer følgende på spørsmål om Ap vil stemme for at Stortinget skal bestride skattekravet.

– De parlamentariske lederne har møttes i dag for å diskutere saken, men det er presidentskapet som håndterer dette videre. Mitt syn er at når endelig vedtak fattes her, så skal Stortinget selvsagt betale det vi skylder i arbeidsgiveravgift.