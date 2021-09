Mange tusen katter er hjemløse. Dyrebeskyttelsen vil ha obligatorisk ID-merking av katt.

Flere tusen katter lever utendørs i landets kommuner. Mange har kommet bort hjemmefra. Mange er skadet og syke. Dyrebeskyttelsen vil ha en forskrift som påbyr eierne å ID-merke katten sin.

– Det tar ofte timer eller dager å fange inn en katt. Det krever mye tålmodighet, sier Unni M. Skjemstad (til h.) og Kjersti Fredensborg.

Unni M. Skjemstad i Dyrebeskyttelsen Norge legger kattemat i fangstkassen for å få hannkatten til å gå inn. Den er én av de hjemløse kattene fra en kattekoloni like ved et boligområde utenfor Hokksund.

