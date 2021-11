SV: For grått og smått for Norge

– Forskjellene i makt og rikdom øker i Norge. De kan ikke endres ved symptomlindring, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari E. Kaski.

– Ett statsbudsjett kan ikke løse all verdens utfordringer. Men det kan vise retning.

8. nov. 2021 13:26 Sist oppdatert nå nettopp

SV, som etter alt å dømme vil sikre regjeringen flertall for statsbudsjettet i høst, reagerte ikke overraskende med misnøye over forslaget.

– Ett statsbudsjett kan ikke løse all verdens utfordringer. Men det kan vise retning. Her er det noen nye tiltak, men ikke en ny retning for landet, sier Kaski i debatt med finansminister Trygve Slagsvold Vedum i Stortinget.

Hun listet opp en liste med faktorer som bekrefter SVs bilde av den politiske situasjonen:

115 000 barn vokser opp i fattige familier. Samtidig har vi over 400 milliardærer.

De 10 prosent rikeste eier nesten 60 prosent av all formue.

De rikeste har fått over 100 ganger så store skattekutt som de som har minst.

SV vil ta flere grep for å endre Norge «fra oljenasjon til klimanasjon».

–Dette er for grått og for smått for Norge. Her er det noen nye tiltak, men ikke en ny retning for landet, slik SV vil.

– Nå er det opp til regjeringen å komme SV i møte og sikre flertall for budsjettet. SV er klare til å forhandle om de løsningene Norge trenger, for å sikre rettferdig fordeling, god velferd og at Norge tar ansvar for klimakrisen. Budsjettet må gå mye lenger på områder som ulikhet, klima og velferd, sier Kaski.

For å få en mer rettferdig kurs som kutter klimagassutslippene, må vi ifølge Kaski «være villig til å bruke de store virkemidlene og de store summene. I kommunene og i boligmarkedet.»

Vedum sa seg enig i at «boligmarkedet er en av forskjellsdriverne». Derfor øker Stære-regjeringen lånerammen til Husbanken med to milliarder kroner.

– Tannløst og skuffende, sier Rødts Marie Sneve Martinussen

«Langt fra nok»

Rødt finanstalsperson Marie Sneve Martinussen mener at endringene i budsjettforslaget er «langt fra nok».

– Regjeringen freder 30 milliarder av skattekuttene fra Solberg-regjeringen. Og den lar store deler av ostehøvelkuttene i offentlig sektor stå, sier hun.

Ifølge Rødt er «det langt å gå» for å rette opp ulikhetene etter en «hardt arbeidende høyreregjering som har skapt forskjellene. Rødt er særlig misfornøyd med at regjeringen ikke følger opp Hurdals-plattformens mål om lsatsing på tannhelsetjenesten.

Blant annet lover plattformen «Innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år og innføre halv pris på tannhelsebehandling for personer i alderen 22 til 25 år.»

– Tannløst og skuffende og for alle som ønsker tannhelsereform, sier Sneve Martinussen.