SV: - Kan ikke godta et budsjett som svekker klimapolitikken

Kari Elisabeth Kaski sier SV ikke kan støtte budsjettet regjeringen la frem uten å få gjennomslag for endringer.

8. nov. 2021 13:26 Sist oppdatert nå nettopp

SV, som etter alt å dømme vil sikre regjeringen flertall for statsbudsjettet i høst, reagerte ikke overraskende med misnøye over forslaget.

– Ett statsbudsjett kan ikke løse all verdens utfordringer. Men det kan vise retning. Her er det noen nye tiltak, men ikke en ny retning for landet, sier Kaski i debatt med finansminister Trygve Slagsvold Vedum i Stortinget.

Hun listet opp en liste med faktorer som bekrefter SVs bilde av den politiske situasjonen:

115 000 barn vokser opp i fattige familier. Samtidig har vi over 400 milliardærer.

De 10 prosent rikeste eier nesten 60 prosent av all formue.

De rikeste har fått over 100 ganger så store skattekutt som de som har minst.

– Dårligere på klima enn Erna Solberg

Kaski mener at Sp og Aps nye budsjett har en svakere klimaprofil enn forslaget Solberg-regjeringen la frem.

På spørsmål om SV kan gå med på å redusere veibruksavgiften slik regjeringen legger opp til, svarer hun:

– Vi kan selvfølgelig ikke gå med på et budsjett som svekker klimapolitikken. Det gjør dessverre regjeringen med dette budsjettforslaget. Den må forsterkes, så finnes det mange tiltak for å gjennomføre det, sier Kaski til Aftenposten.

I en oppsummering av budsjettet sier hun:

–Dette er for grått og for smått for Norge. Her er det noen nye tiltak, men ikke en ny retning for landet, slik SV vil.

SV legger om ikke lenge frem sitt eget budsjettforslag. Kaski vil derfor ikke avsløre hvilke krav de vil stille mest makt bak.

Hun er opptatt av at det er Ap og Sps ansvar å få flertall for budsjettet. Hun vil ikke garantere at SV gir dem det.

– Det forutsetter selvsagt for oss at vi får gjennomslag for en politikk som reduserer forskjellene og kutter klimagassutslipp, sier hun.

Støre forsvarer budsjettet

– Det er tre uker til å markere en ny retning. Du får ikke laget et helt nytt budsjett på tre uker, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Han mener likevel at de har lagt frem gode endringer på budsjettet.

– Vi omfordeler mye mer enn det Solberg-regjeringen gjør, sier han til NRK i Vandrehallen på Stortinget.

Til svar på SVs kritikk viser Støre til at CO2-avgiften går opp med 28 prosent og at det vil merkes på bensinprisen, selv om bilistene får rabatt.

– Vi er opptatt av at det skal være rettferdig og at vi skal ha med oss folk på dette. Vi bruker penger på ladestasjoner og har mange satsinger som viser vei på grønt næringsliv, sier Støre.

– Tannløst og skuffende, sier Rødts Marie Sneve Martinussen

Men også Venstre kritiserer klimapolitikken til den nye regjeringen. De kaller det en bløff som er blitt avslørt.

– Regjeringen svekker effekten av vårt viktigste klimatiltak, CO2-avgiften, når de senker veibruksavgiften. Det vil ha en negativ effekt på 1,5-2 millioner tonn utslipp totalt frem mot 2030. Det er en kraftig økning, når vi må ned, sier Rotevatn.

Han trekker videre frem at regjeringen vil kutte i el-bilfordelene, i skogvernet, kutter i tilskuddene til klimainvesteringsfondet Nysnø med 400 millioner og kutter 72 millioner til miljøteknologiordningen.

– Den grønne bløffen er avslørt. Regjeringen snakker grønt i Glasgow, men svekker klimainnsatsen her hjemme, sier Rotevatn.

«Langt fra nok»

Rødt finanstalsperson Marie Sneve Martinussen mener at endringene i budsjettforslaget er «langt fra nok».

– Regjeringen freder 30 milliarder av skattekuttene fra Solberg-regjeringen. Og den lar store deler av ostehøvelkuttene i offentlig sektor stå, sier hun.

Ifølge Rødt er «det langt å gå» for å rette opp ulikhetene etter en «hardt arbeidende høyreregjering som har skapt forskjellene. Rødt er særlig misfornøyd med at regjeringen ikke følger opp Hurdals-plattformens mål om satsing på tannhelsetjenesten.

Blant annet lover plattformen «Innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år og innføre halv pris på tannhelsebehandling for personer i alderen 22 til 25 år.»

– Tannløst og skuffende og for alle som ønsker tannhelsereform, sier Sneve Martinussen.