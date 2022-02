Snøskred i Voss kommune: – Ingen kan være tatt

Store mannskaper rykket lørdag ut til et snøskred i Voss kommune.

Redningsmannskaper på debrifing etter at aksjonen ble avblåst.

19. feb. 2022 17:33 Sist oppdatert nå nettopp

Lørdag ettermiddag like før klokken 16.50 meldte 110-sentralen om et snøskred ved Skreiavatnet i Voss kommune.

Spor inn og ut av området

Snøskredet var mellom 20 og 30 meter bredt, og det skulle være spor inn og ut av området, opplyste 110-sentralen.

– Det er mange nødetater på vei til stedet, fortalte vaktkommandør Helge Lunde ved 110-sentralen like etter meldingen.

Vest politidistrikt opplyste på Twitter at det var en person som skal ha observert et snøskred fra fjellet Skreieggi, som ligger vest for Engjaland- og Vinjeområdet.

Skreieggi er 1324 moh., og har en stigning på rundt 900 høydemeter.

– Kan ikke utelukke folk i skredområdet

Frivillige ressurser, helikoptre, politi og brannvesenet rykket alle ut til søket ved Skreieggi.

– Det er ikke sikkert at noen har vært der i det hele tatt. Vi har kun sett skred som har gått tidligere, sa Børge Galte i Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Videre fortalte Galte at man ikke kunne si med sikkerhet om noen var tatt av skredet, og at man ikke kunne utelukke folk inne i skredområdet.

To helikoptre ble sendt til området.

– Ingen kan være tatt

Redningsaksjonen ble avsluttet etter at skredet var sjekket ut. Det opplyste Vest politidistrikt på Twitter klokken 17.37.

– Det er ingen spor inn eller ut av skredet. Størrelsen på skredet og tykkelsen gjør at en har vurdert det slik at ingen kan være tatt av skredet.