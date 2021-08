Watterdal fløy hjem sammen med de evakuerte barna: – Jeg har fått flere henvendelser fra afghanere i Norge som vil være fosterforeldre

– Det er viktig at de evakuerte barna får fosterforeldre som kjenner deres språk og kultur, sier Terje Watterdal. Han var om bord i flyet som kom med de enslige, afghanske barna lørdag.

Afghanske barn heises opp av amerikanske soldater på muren ved flyplassen i Kabul.

7 minutter siden

– Flere av barna forsto at trygge personer rundt dem var borte. Det er forferdelig vanskelig for små barn. Noen var såpass små at de håndterte det greit der og da, men det er klart det vil være sår på sjelen for dem i lang tid fremover, sier Terje Watterdal, som er landdirektør i Afghanistankomiteen.