To menn skutt på Trosterud i Oslo

Politi på stedet etter at to menn er funnet skutt på Trosterud i Oslo.

To menn er funnet skutt på Trosterud i Oslo. De to er innlagt på sykehus, og tilstanden deres beskrives som alvorlig, men stabil. Ingen er pågrepet i saken.

NTB

25. aug. 2021 05:46 Sist oppdatert 6 minutter siden

To menn ble natt til onsdag skutt på Trosterud i Alna bydel i Oslo. Tilstanden er alvorlig, men stabil for begge to. Ingen er pågrepet i saken.

Begge de skadde er innlagt på sykehus.

– Vi jobber intenst med mye folk på stedet og avhører vitner. Samtidig jobber krimteknikere på åstedet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet fikk den første meldingen om saken AMK klokken 1.15 natt til onsdag.

– Men flere har kontaktet oss om hendelsen, sier Pedersen.

Han sier de har et pågående søk etter en eller flere gjerningsmenn. Foreløpig har ikke politiet noen formening om det er én eller flere som står bak skytingen.

Krimvaktleder Roger Hjertø i Oslo sier til NTB onsdag morgen at skytingen skjedde utendørs.

– Men vi har flere åsteder som skal undersøkes, både utendørs og innendørs, sier operasjonsleder Pedersen.

Politihelikopteret og flere hundepatruljer søkte etter mistenkte natt til onsdag. Onsdag morgen var søket resultatløst.

VG har snakket med et vitne som sier han hørte mellom tre og seks smell.

– Jeg tenkte ikke først det var skudd. Jeg tittet ut av vinduet og så to personer komme løpende. Like etter kom det en til, forteller han til avisen.