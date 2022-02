Hvordan håndtere utmattelse av korona? I Bergen er de på sporet av noe.

Mange sliter med senfølger av korona. Men fysioterapeut Mariell Medås og ergoterapeut Oda Flaten ser at folk blir bedre med trening.

Fysioterapeut Mariell Solberg Medås (t.v.) og ergoterapeut Oda Mølmesdal Flaten startet Kompani Covid i Bergen i fjor for dem som har senfølger etter korona.

16. feb. 2022 23:18 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi ser at det har stor verdi at personer med post-covid møter andre i samme situasjon. Mange senfølger er usynlige for andre, sier fysioterapeut Mariell Solberg Medås.

I januar i fjor startet hun Kompani Covid i Bergen sammen med ergoterapeut Oda Mølmesdal Flaten. Nå møter de 11 pasienter to ganger i uken. Flest kvinner i alderen 30 til 40 år. De har rundt 40 pasienter på venteliste.