Regjeringen ga grønt lys for utenlandsreiser: Anastasia (8) flyr til New York i høstferien

GARDERMOEN (Aftenposten): Fredag opphevet regjeringen de globale koronareiserådene. Mange benytter anledningen til å reise til utlandet.

Anastasia Andresen-Mccall (8) og moren Dushinka Andresen er på vei mot Gardermoen. De gleder seg til å møte far og kjæreste i New York.

– Jeg gleder meg, men flyturen blir nok veldig lang.

Det sier Anastasia Andresen-Mccall (8) til Aftenposten. Hun og moren Dushinka Andresen slår et slag Yatsy på flytoget i retning Gardermoen. Turen går til New York. Der skal Andresen–McCall besøke faren sin, som hun ikke har sett på flere måneder.

– Jeg pleier jo ikke å se ham så ofte, så det blir veldig fint, sier hun.

Forrige lørdag opphevet regjeringen innreiserestriksjonene fra EU, Schengen, Storbritannia og lilla land. Samtidig ble kravet om karantenehotell fjernet. Fredag 1. september forsvant også UDs globale reiseråd. Og med det ble det i praksis mulig å reise inn og ut av landet som før.

– Det er en befrielse å kunne reise mer som normalt igjen, sier mor Andresen. Nå ser hun frem til litt kvalitetstid med datteren på reisen mot New York.

Mange vil til utlandet

Reiseaktører Aftenposten har snakket med kan fortelle om en voldsom etterspørsel i forbindelse med lemping på reiserestriksjoner og høstferie.

– Vi har opplevd en økning på hele 317 prosent etter at reiserådene ble opphevet, sier pressetalsmann i TUI Nicolai Findsen.

Også Norwegian melder om økt interesse for utenlandsreiser.

– De første fire timene etter pressekonferansen, hadde vi en økning på 50 prosent sammenlignet med samme tidsperiode uken før. Den store etterspørselen vedvarte gjennom helgen, og ut i uken som nå har vært, sier kommunikasjonsrådgiver Eline Hyggen Skari i Norwegian.

Særlig Kanariøyene, Alicante og Malaga, er populære destinasjoner, ifølge reiseaktørene.

Det samme er Antalya i Tyrkia og Nice i Frankrike. Av storbyene er blant andre Paris, London, Berlin og Krakow populære reisemål i høstferien, ifølge Skari, som er glad for økt trafikk.

– I Norwegian er vi kjempeglade for at folk kan reise igjen. Det gjør at vi kan kalle tilbake våre ansatte fra permitteringer, sier hun.

Ser frem til å bade

Fremme på Gardermoen møter Aftenposten Geir Asphaug og døtrene Anja (14) og Maja (10), fra Dal. De er på vei til Alicante, hvor de har et hus. De to døtrene er samstemte om hva de gleder seg mest til å gjøre når de kommer frem.

– Bading!

Geir Asphaug sier de har reist flere ganger til Alicante under pandemien. Han synes imidlertid det er fint å slippe å forholde seg til alle restriksjonene.

– Nå reiser vi jo faktisk fra et område med mer smitte enn dit vi skal, påpeker han.

Alicante-regionen er merket som oransje (moderat smittetrykk) på EUs risikokart, i motsetning til Viken, som er merket med rødt.

Han opplever det derfor som svært trygt å legge ut på utenlandstur.

Geir Asphaug og døtrene Anja og Maja Asphaug sjekker inn bagasje før flyreisen til Alicante.

Avinor: – reiselysten er tilbake

Når Aftenposten ankommer Gardermoen i 10.30 tiden lørdag formiddag, er køene stort sett overkommelige.

Pressvakt i Avinor Line Haugland opplyser om at fredag var den store utfartsdagen i forbindelse med høstferien. Men de forventer en del trafikk i dag også.

– Vi ser at reiselysten er tilbake, og spesielt ser vi en økning når det gjelder utenlandsreiser. Det er vi glad for, og vi har skalert for mer trafikk, sier hun.

Hun påpeker imidlertid at trafikken på Oslo lufthavn fortsatt var 39 prosent lavere enn på samme dag i 2019.

– Men det er fremdeles mer enn en dobling fra i fjor, og 1,3 ganger så mye som på samme dag i fjor.

Haugland forteller også at det fredag var omtrent like mange som reiste til utlandet, som de som reiste innenlands fra Oslo lufthavn.

Dette er første gang det skjer siden pandemien startet.