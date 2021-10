Kraftig økning i psykiske skader blant norske krigsveteraner

Norske mineryddere nær Kabul i november 2004. Da var norsk deltagelse i Afghanistan fortsatt i sin spede begynnelse. Da de siste norske krigsveteranene reiste hjem i august hadde over 9200 nordmenn tjenestegjort i det krigsherjede landet. Stadig flere sliter nå med psykiske plager.

1 av 10 norske krigsveteraner fra Afghanistan sliter med psykiske senskader. Det er ingen forskjell mellom kvinner og menn.

5. okt. 2021 13:16 Sist oppdatert nå nettopp

Hvordan står det til med helsen til tusenvis av norske krigsveteraner fra Afghanistan?

Svar: For de aller fleste går det bra. Men mange, og stadig flere, rammes av psykiske senskader.

Tirsdag ettermiddag kom resultatene fra en ny veteranundersøkelse. Her har Forsvarets sanitet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress spurt og fått svar fra mellom 6000 og 7000 veteraner.

Allerede i juni kunne Aftenposten konstatere en dyster utvikling. Vesentlig flere sliter psykisk i dag, sammenlignet med i 2012. I 2012 var psykiske lidelser hos veteraner på samme nivå som i resten av befolkningen, nemlig 4,4 prosent.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen under pressekonferansen i Oslo tirsdag, der den nye veteranundersøkelsen ble presentert.

Rapporten fra den nye undersøkelsen, som forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) fikk overlevert tirsdag ettermiddag, viser at:

Svært mange rapporterer om svært høy livskvalitet.

1 av 10 (10,4 prosent) veteraner har én eller flere psykiske helseplager.

Dette utgjør rundt 1000 veteraner.

Det er tett sammenheng mellom rapporterte psykiske helseplager og rapporterte kroppslige helseplager som utmattelse, hodepine, muskel, skjelettplager- og mage-/tarmplager.

Flere har psykiske problemer blant dem som har sluttet i Forsvaret, enn dem som fortsatte i Forsvaret.

Det er ingen forskjeller mellom kvinner og menn.

Resultatene forteller også om mild traumatisk hjerneskade (mTBI) blant flere Afghanistan-veteraner.

Situasjonen er den samme for fysiske skader som psykiske.

Helseplagene er ifølge rapporten nært knyttet til alvorlige hendelser i Afghanistan:

Hele 78 prosent blant veteranene forteller at de har deltatt i operasjoner i områder med høyt trusselnivå.

43,5 prosent hadde opplevd å bli angrepet av fienden.

19,5 prosent opplevde et øyeblikk der de trodde de skulle dø.

Det var en tydelig sammenheng mellom belastning og senere helseplager.

– Større belastninger enn vi regnet med

- Det rapporten viser er at det å stå i belastende situasjoner ute, det får følger, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

- Soldatene utsettes for større belastninger enn vi har regnet med. Derfor er det viktig at vi er til stede når de kommer hjem, sier han.

Fakta Den nye veteranrapporten Hvordan står det til med helse, livskvalitet og andre erfaringer etter tjeneste i Afghanistan? Dette er tema for rapporten som 5. oktober overleveres forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Mellom 6000 og 7000 veteraner deltatt i undersøkelsen, som Forsvarets sanitet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress står bak. Disse var med på fremleggelsen av rapporten: Psykolog, forsker og prosjektleder Hans Jakob Bøe Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) Forsvarssjef Eirik Kristoffersen Sjefen for Forsvarets sanitet, Jon Reichelt Forsvarets sjef for veteransaker, Morten Henriksen Vis mer

Derfor ble veteranene spurt

Drøyt 9200 har tjenestegjort i Afghanistan siden 2001. Mange har vært involvert i de mest intense kamphandlinger norske soldater har opplevd siden annen verdenskrig.

De aller fleste har klart seg bra.

To ferske undersøkelser fra Danmark og Nederland bidro til at en ny undersøkelse ble gjennomført i Norge.

Den danske viste at andelen veteraner som slet med symptomer på PTSD (posttraumatisk stressyndrom) i 2020 lå på 13,7.

19 prosent hadde «moderate symptomer».

Den nederlandske viste at 12,9. prosent i 2020 slet med psykiske problemer etter opphold i Afghanistan.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (t.v.) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen på Gardermoen militære flyplass 30. august. Da kom de siste norske som har tjenestegjort hjem til Norge.

Slåss med helsevesenet

Et kjernepunkt for veteraner er opplevelsen av at spesialisterklæringene de legger frem for sine lidelser ofte blir avvist.

I juni sendte Forsvarsdepartementet nye regler for bruk av spesialisterklæringer ut på høring.

Målet, ifølge departementet, er å styrke veteranenes rettigheter. De nye reglene beskriver hva som skal skje om Statens pensjonskasse er uenig med sakkyndige om hva som er årsaken til psykiske skader.

Soldat fra Hærens jegerkommando i Afghanistan i 2003.

Fakta Så mange norske soldater deltatt i utlandet Tysklandsbrigaden 1947–1953: 50 000

Gaza 1956–1967: 11.000

Kongo 1960–1964: 1200

Libanon 1978–1998: 22.500

Balkan 1992–2008: 15.000

Afghanistan 2002–2021: 9200 Antall internasjonale oppdrag med norske soldater: I Europa: 35

I Afrika: 26

I Midtøsten: 20

I Asia: 17

I Amerika: 3 Vis mer