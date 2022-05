Voldssiktet etter dødsfall i Kåfjord nekter skyld

Mannen som er siktet for grov vold etter at en kvinne ble funn død i Kåfjord lørdag, nekter straffskyld. Han blir framstilt for varetektsfengsling mandag.

NTB-Steinar Schjetne

25 minutter siden

– Politiet har brukt relativt store ressurser gjennom helga på å få avklart hva som har skjedd. Slik saken er opplyst nå, er det behov for varetektsfengsling og mer etterforskning for at vi skal få sikret bevis, sier politiadvokat Christian Hanssen i Troms politidistrikt til NTB.

Han bekrefter at siktede i saken er en mann som har en relasjon til avdøde, men vil ikke gå ut med ytterligere detaljer rundt ham eller relasjonen. Mannen er siktet for grov kroppsskade.

– Min klient har forklart seg for politiet om den aktuelle kvelden og natten, og nekter for å ha hatt noe med dødsfallet å gjøre, sier mannens forsvarer, advokat Ken Olav Warth, til NTB.

Funnet lørdag

Den døde kvinnen ble funnet i en bolig i Birtavarre i Kåfjord i Troms lørdag. Dødsfallet regnes som mistenkelig, men politiet understreker at dødsårsaken fortsatt er ukjent og utelukker ikke at dødsfallet har en naturlig årsak.

Kvinnen ble obdusert søndag, men svarene fra undersøkelsen er så langt ikke klare.

Siktede blir framstilt for varetektsfengsling i Nord-Troms og Senja tingrett klokka 13 mandag. Advokat Warth bekrefter at hans klient kommer til begjære seg løslatt når retten settes.

Frykter for bevisene

Politiet har ikke avgjort hvor lang fengslingsperiode de vil be om, men bekrefter at de mener det er fare for at bevis skal bli ødelagt hvis siktede får gå fri.

– Politiet har gjennom helgen gjort forskjellige undersøkelser for å søke å få brakt dødstidspunkt og dødsårsak på det rene. Det er per nå for tidlig å trekke noen konklusjoner med hensyn til om dødsfallet skyldes naturlige årsaker eller om det ligger noe straffbart bak, skriver Hanssen i en pressemelding.