Mangler inntil 2 milliarder kroner. Varsler nye kutt i forskning.

Ved nyttår hadde Forskningsrådet lovet bort 27 milliarder kroner. Det har de ikke lenger råd til uten å kutte fremtidige tildelinger til forskning.

Forskningsrådets direktør Mari Sundli Tveit (i midten) under et møte under klimaforhandlingene i Glasgow. Forskning spiller en sentral rolle i det grønne skiftet.

27. oktober gjorde Aftenposten det kjent at prosjekter fra toppforskere er satt på vent. Forskningsrådet hadde forventet en halv milliard kroner over statsbudsjettet de kommende årene, men pengene uteblir foreløpig.

Også fremtidige tildelinger til norsk forskning kan rammes av pengemangel.

Forrige torsdag vedtok styret i Forskningsrådet at det må vurderes kutt i kommende tildelinger. Årsaken er at Forskningsrådet, som har tilnærmet monopol på å tildele forskningsmidler i Norge, mangler 1,5–2 milliarder kroner de neste fire årene.

Styret i Forskningsrådet vedtok i slutten av oktober at man nå må vurdere flere tiltak:

Et generelt kutt på inntil 20 prosent i tildelinger til ulike typer forskning.

Utsatt oppstart for sentre for fremragende forskning. Dette er sentre som driver forskning på høyt internasjonalt nivå.

Utsette tildelinger til såkalt forskningsinfrastruktur. Dette er for eksempel utstyr eller datasystemer som skal samle inn nye forskningsdata.

Direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit befinner seg på klimaforhandlinger i Glasgow. I en e-post til Aftenposten forklarer hun pengemangelen slik:

– De siste fem årene har Forskningsrådet fått kutt på til sammen 1,7 milliarder kroner, samtidig med føringer om å opprettholde aktivitetsnivået på utlysningene. Dette gjør at nivået på avsetningene nå er redusert med så mye at vi ikke kan opprettholde samme aktivitetsnivå. Derfor må vi gjøre korrigerende tiltak allerede fra 2022.

Hvordan kan Forskningsrådet mangle så mye penger?

Direktør Mari Sundli Tveit bekrefter at de ikke kan dele ut like mye penger som planlagt til norsk forskning.

Har lovet bort 27 milliarder

Forskningsrådet har et budsjett på rundt 10 milliarder i året. Det finansieres av flere departementer.

Den forrige regjeringen hadde et ønske om at Forskningsrådet skulle redusere pengene de har på konto. Derfor er en større del av Forskningsrådets avsetninger blitt brukt til å finansiere forskning.

Forskningsrådet har derfor fått flere engangskutt i sine avsetninger. Summert blir kuttene nesten 1,7 milliarder kroner.

Kuttene fordeler seg på ulike departementer og flere år.

Når Forskningsrådet deler ut penger, gjør de det på lang sikt. Forskningsprosjektene varer mellom fire og ti år. Derfor binder Forskningsrådet opp midler flere år frem i tid, og ikke bare fra budsjett til budsjett.

Pr. 31. desember 2020 hadde Forskningsrådet forpliktet seg til å betale ut 27 milliarder kroner de neste årene.

Etter kuttene har ikke Forskningsrådet nok penger til å betale ut det de allerede har lovet bort og samtidig gi penger til ny forskning som planlagt. Derfor må de vurdere å kutte i kommende tildelinger.

Helseforskning, innovasjon og grunnforskning kan rammes. Det mangler også penger til å bidra til at norske forskningsmiljøer kan hente inn mer penger fra EU. EU er en viktig inntektskilde for norske forskningsmiljøer.

Flere mener kutt kan få dramatiske konsekvenser og at det er stikk i strid med hva Norge trenger nå.

– Vil man betegne dette som en likviditetskrise?

– Likviditeten i Forskningsrådet er dramatisk endret gjennom engangskutt og omdisponeringer av avsetninger. Dette gjør at vi nå er i en krevende situasjon og må ta ned utlysningsnivået, skriver Mari Sundli Tveit.

– Dramatiske kutt

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er et organ som samler norske universiteter og høyskoler. Rektor ved Universitetet i Agder, Sunniva Whittaker, leder UHR.

– Norge er inne i en stor omstilling. Vi skal realisere det grønne skiftet, legge grunnlaget for fremveksten av nye næringer og bidra til å løse de store samfunnsutfordringene. Da er det underlig at man kutter ned på forskning som er avgjørende for at vi skal nå våre mål, sier Whittaker.

Leder for Universitets- og høgskolerådet, rektor Sunniva Whittaker, sier det kan bli kutt i forskning ved universitetene og høyskolene.

Blant kuttene Forskningsrådet vurderer, er kutt i forskningsprosjekter som finansieres av Kunnskapsdepartementet.

Dette kan være såkalte frie prosjekter (Fripro) som alle forskere kan søke på. Her er konkurransen svært hard. De siste årene har Forskningsrådet fått kritikk blant annet for at så få gode Fripro-søknader får penger. Bare rundt 10 prosent av forskernes prosjekter har fått penger.

Nå kan det bli enda færre.

– Dersom vi de neste årene må redusere disse utlysningene, kan vi ende opp med kun å finansiere 5 til 7 prosent av søknadene. Da vil vi dessverre måtte si nei til enda flere svært gode og viktige prosjekter som Norge trenger, skriver Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet.

– Dette er dramatiske kutt hvis de blir noe av, sier leder for Akademiet for yngre forskere, Jonas Stein. Han håper unge forskertalenter ikke blir rammet.

Jonas Stein leder Akademiet for yngre forskere, og representerer mange norske forskere.

– Man risikerer at færre forskere søker forskningsmidler. Forskere må gjøre en kost-nytte-analyse på om det er verdt bruke tid til å skrive forskningssøknader når så få får tildelt midler. Kutt i forskning er på lang sikt som å tisse i buksen for å holde seg varm, sier Stein.

SV: Flaut for Kunnskapsdepartementet

Mandag la den nye regjeringen fram sine forslag til endringer i statsbudsjettet. Det kom ingen nye penger til Forskningsrådet.

– Man kan ikke holde på sånn i så viktige spørsmål. Det er flaut for Kunnskapsdepartementet at man setter seg i denne situasjonen, sier Freddy André Øvstegård.

Han sitter i utdannings- og forskningskomiteen for SV på Stortinget. Øvstegård stusser over at Forskningsrådet ikke fikk en halv milliard i Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett, selv om de hadde forventet det.

At det nå varsles nye kutt, mener han er illevarslende for den kommende omstillingen Norge må gjennom.

– Vi vil jobbe for å øke bevilgningene til Forskningsrådet generelt, sier Øvstegaard til Aftenposten.

Kunnskapsdepartementet: Naturlig med færre utlysninger fremover

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Oddmund Løkensgard Hoel (Sp), skriver til Aftenposten at Forskningsrådets avsetninger har vært svært høye. Derfor har politikerne kuttet dem.

– Ved inngangen til 2021 var disse på ca. 4 milliarder kroner. I tillegg kommer ca. 2 milliarder kroner i gjeld til leverandører. Dette er penger som skal komme norsk forskning og næringsliv til gode. Forskningsrådet hadde med andre ord et stort etterslep på sine aktiviteter og programmer, skriver Hoel.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp).

Henrik Asheim var statsråd for forskning- og høyere utdanning i den forrige regjeringen.

– Man så over mange år at avsetningene økte. Det skjedde selv om man hadde møter om det gang på gang og Forskningsrådet lovet å redusere dem, sier Asheim til Aftenposten.

Også i budsjettforslaget for 2022 ville Solberg-regjeringen kutte i avsetningene.

– Hvis de har så mye til overs, hvordan kan Forskningsrådet da si at de må kutte fremover?

– Det er også uklart for meg. Forskningsrådet gjør en god jobb med å få ned sine avsetninger, men det er også vanskelig for meg å forstå hvorfor man skal kutte prosjekter all den tid man har avsetninger, sier Asheim.

Statssekretær Hoel gikk nylig fra å være historieprofessor ved Høgskulen på Vestlandet til å bli en del av regjeringsapparatet for Senterpartiet. Han skriver at det er naturlig at Forskningsrådet reduserer tildelinger til forskning fremover.

Pengene på bok skal nemlig kraftig ned også neste år.

– Kunnskapsdepartementet har, og har hatt, tett dialog med Forskningsrådet om disse utfordringene, inkludert likviditetsstyringen. Vi er blitt forsikret om at Forskningsrådet vil kunne håndtere sine forpliktelser, skriver Hoel.

Hvordan Forskningsrådet skal bruke sine avsetninger er tema for departementet fremover.

– Våre anslag viser at vi vil ligge godt over 1 prosent av BNP i offentlige bevilgninger til FOU også neste år. Regjeringen vil følge opp Hurdalsplattformen og de ambisjonene vi har for forskning, innovasjon og næringsutvikling. Forskningsrådet får årlig bevilget nærmere 11 milliarder kroner. Vi forutsetter at de brukes i samsvar med målene vi og Stortinget har satt, skriver Hoel.