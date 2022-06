PST med ny trusselvurdering onsdag ettermiddag

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har nedgradert trusselvurderingen i Norge fra nivå fem til fire.

Onsdag ettermiddag møter PST-sjef pressen.

29. juni 2022 15:56 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag var PSTs vurdering etter Oslo-skytingen i helgen at situasjonen fortsatt er alvorlig og uavklart. Terrortrusselnivået i Norge er hevet fra moderat til ekstraordinært.

Onsdag ettermiddag opplyser fungerende PST-sjef Roger Berg at de endrer trusselnivået til 4 - høy.

Han opplyser at politiet nå har mer informasjon om gjerningspersonen og nettverket rundt han.

– Vi håper at vi innen relativt kort tid kan ta ned trusselnivået igjen, sier han.

Bakteppet er at en person åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London pub natt til lørdag. To personer ble drept, og over 20 ble såret. Zaniar Matapour (43) er siktet i saken, og prideparaden lørdag ble avlyst som følge av skytingen.

Mandag anbefalte Politidirektoratet at alle pridearrangementer i hele landet utsettes.