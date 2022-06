PST mener flere var involvert i angrepet. Utelukker ikke pågripelser de neste dagene.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) setter ned trusselnivået i Norge. Samtidig mener de at flere var involvert i skytingen i Oslo. Nå vurderer de pågripelser.

Onsdag ettermiddag møter PST-sjef pressen.

29. juni 2022 15:56 Sist oppdatert 19 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev. Meld meg på

Tirsdag var PSTs vurdering etter Oslo-skytingen i helgen at situasjonen fortsatt er alvorlig og uavklart. Terrortrusselnivået i Norge er hevet fra moderat til ekstraordinært.

Onsdag ettermiddag opplyser fungerende PST-sjef Roger Berg at de endrer trusselnivået fra fem til fire. Det har dermed gått fra «ekstraordinær» til «høy».

– Det betyr at flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge, sier Berg.

PST-sjefen sier til TV 2 at de sammen med politiet leter etter flere personer de mener har vært involvert i masseskytingen. Til Aftenposten sier Berg at de vurderer å gå til pågripelse av personene de følger tett med på.

– Kan vi forvente oss pågripelser den neste perioden?

– Det kan hende at det blir aktuelt å gå til pågripelser.

Til TV 2 sier Berg at de frykter at personene som var involvert i lørdagens skyting, også kan bli involvert i fremtidige angrep. Det er disse personene PST går etter, sier Berg til TV 2.

– Vi mener at flere var involvert, og at det er et bakteppe.

Taus om hvor personene er

Berg vil ikke kommentere hvem eller hvor mange personer de følger med på.

– Er dette personer som befinner seg i utlandet?

– Det kommer jeg ikke til å gå i detalj på. Det er ikke riktig av meg å avsløre nå, det er noe av det politiet jobber med.

PST-sjefen sier pågripelse bare er ett av flere tiltak som vurderers. De andre tiltakene oppsummerer han slik:

– Vi snakker med folk, vi kaller dem inn til avhør og viser vi at vi har et fokus på et antall personer, sier Berg.

Berg sa nylig til Aftenposten at de ikke har sett at fremmedkrigere som har kommet tilbake fra Syria er blitt avradikalisert.

– Vi ser også at de som har sonet fengselsstraffen, ikke er avradikalisert, sier han.

«Vanskelig å vite hvem vi har med å gjøre»

PST er tydelige på at de møter motstand fra miljøene de etterforsker. Nå leter de etter kommunikasjon mellom personer av interesse på det mørke nettet.

– Vi kjenner alle til at det er mulig å kommunisere på ulike nivåer på internett. At det går an å kommunisere kryptert og å kommunisere uten å legge igjen sin egen identitet. Der er det en del som opererer, blant annet kriminelle, uten å opplyse identiteten sin. Det gjør at det er krevende å ha oversikt. Men vi har god kompetanse på dette, sier Berg.

– Er det mer krevende i dag å følge med disse miljøene enn det var i for eksempel 2012–2016?

– Det vil jeg absolutt si. Før kunne man si at de hang på hjørnet, gikk i gatene, møttes og ga seg til kjenne. Da kunne vi i større grad oppsøke dem direkte sammen med politiet og radikliseringkontakter. Nå skjer mye av aktiviteten på nett, mye av radikaliseringen skjer på nett, og det er til tider vanskelig å vite hvem vi har med å gjøre, sier Berg.

Mindre uavklart

PST-sjefen opplyser at politiet nå har mer informasjon om gjerningspersonen og nettverket rundt han. Situasjonen fremstår nå som mindre uavklart. Derfor setter de ned trusselnivået.

– Endringen skyldes to aspekter. Det ene er potensielle andre følgeangrep knyttet til angrepet i Oslo. Det andre er potensielle inspirasjonseffekter som angrepet kan ha på andre trusselaktører, sier han og legger til:

– Vi håper at vi innen relativt kort tid kan ta ned trusselnivået igjen.

Bakteppet er at en person åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London pub natt til lørdag. To personer ble drept, og over 20 ble såret. Zaniar Matapour (43) er siktet i saken, og prideparaden lørdag ble avlyst som følge av skytingen.

Mandag anbefalte Politidirektoratet at alle pridearrangementer i hele landet utsettes.