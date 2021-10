Nå skal innbyggerne i Kongsberg ta hverdagen tilbake. For Lanie Grace Calixijan (37) har de siste dagene vært tøffe.

Søndag var det sørgegudstjeneste for de drepte i Kongsberg kirke.

Lanie Grace Calixijan og datteren Heinja (9) rakk ikke frem i tide til å komme inn i Kongsberg kirke søndag.

Utenfor kirken ventet Lanie Grace Calixijan og datteren Heinja (9). De rakk ikke frem i tide før dørene lukket seg.

9-åringen hoppet litt opp og ned for å holde varmen i det fine, men kjølige høstværet.

– Det som skjedde på onsdag, var det eneste alle snakket om på skolen i dagene etterpå, forteller hun senere til Aftenposten.

Tente lys for de drepte

Gudstjenesten i Kongsberg kirke søndag var til minne om de fem som ble drept i løpet av 34 minutter onsdag kveld.

Til stede i kirken var blant annet kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, nyslått justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og Valgerd Svarstad Haugland, statsforvalter i Oslo og Viken.

Minnegudstjeneste i Kongsberg kirke i forbindelse med drapene. Fra venstre justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp), Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand (Sp), kronprinsesse Mette-Marit, prost Roar Tønnesen, kronprins Haakon og biskop Jan Otto Myrseth.

Både politi og ambulanse var godt synlig utenfor.

37 år gamle Espen Andersen Bråthen er siktet for drapene, etter at han gikk til angrep med pil og bue i gruvebyen.

Han har erkjent de faktiske forholdene, men ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

– Det har vært tøft

Selv var Lanie Grace Calixijan på vei fra biblioteket i den lille byen onsdag kveld. Hun skulle hente sønnen som hadde vært på hockeytrening i den lokale idrettshallen.

– Jeg tenkte jeg skulle innom Extra-butikken (der angrepet skal ha startet, journ.anm.) for å handle, men så dro jeg på Kiwi i stedet, sier hun.

Ved en tilfeldighet reiste hun da i en annen retning enn de alvorlige hendelsene som skulle utfolde seg.

– Da jeg kjørte nedover gaten her, så jeg noen som løp bort fra butikken mens de ropte. Jeg trodde det bare var noen ungdommer som tullet.

Først da hun kom hjem og leste lokalavisen Laagendalsposten, forsto hun hva hun trolig hadde vært vitne til.

– Det har vært tøft, forteller Calixijan, tydelig preget.

– Kongsberg er et lite sted. Alle kjenner noen som er berørt av dette.

Står sammen i sorgen

Kirken var fullsatt under minnegudstjenesten søndag. Biskop Jan Otto Myrseth holdt preken.

– Vi står sammen i sorgen over de grusomme tapene vi har opplevd her i Kongsberg. Fem mennesker ble plutselig revet vekk fra oss på en svært brutal måte, sa Myrseth.

Han la særlig vekt på håp, og hvordan man skal komme seg frem igjen etter å ha vært langt nede. At man må søke sammen og hjelpe hverandre gjennom sorgen.

Han tok også et oppgjør med hatkommentarer i sosiale medier:

– La oss utholdende avvise kommentarfeltenes forsøk på å skape spenninger, på å gi hatretorikken rom. Håpløsheten har best vekstvilkår i ensomhet og isolasjon, sa Myrseth.

Etter sang ble det tent lys for ofrene.

– Må snakke åpent med barna

Søndag hadde mange av byens innbyggere møtt opp både inne i og utenfor kirken. Kongsberg fremsto som en samlet by.

I gatene rundt var det hengt opp fargerike papirhjerter med oppfordringer om å stå sammen og ta vare på hverandre.

Utenfor rådhuset i Kongsberg. I Myntgata.

Ellers var det stille. Noen lys og blomster på trappen utenfor Extra-butikken vitnet om det brutale angrepet.

Calixijan forteller at hun har tre barn og jobber som lærervikar.

– Jeg tror det er viktig å snakke åpent om barna her i lokalmiljøet om hva som har skjedd. Så må vi prøve å gjøre hyggelige ting sammen, slik at vi etter hvert kan komme tilbake til en normal hverdag, sier hun.

Fredag møtte hun justisministeren da hun besøkte Kongsberg. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var også til stede.

– Det betydde mye for oss at de kom dit, sier trebarnsmoren.

Lanie Grace Calixijan (t.h.) møtte justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) da hun besøkte Kongsberg fredag.

Hypotesen om sykdom styrket

Mandag må innbyggerne i Kongsberg sakte, men sikkert forsøke å ta hverdagen tilbake.

Butikken som ble angrepet vil holde åpent, skriver Coop i en pressemelding.

Det bes om at mediene og allmennheten viser forståelse og respekt for de ansatte, som har fått oppfølging fra krisepersonell.

Mandag klokken 14 er det varslet ny pressekonferanse fra politiet.

Lørdag uttalte politiinspektør Per Thomas Omholt at hypotesen om at angrepene bunner i psykisk sykdom, er styrket.

Politiet mener også at Bråthens angivelige konvertering til islam ikke fremstår seriøs.

Tre personer ble også skadet i angrepet og flere andre ble forsøkt skutt etter med piler. Derfor vil siktelsen trolig bli utvidet, ifølge politiet.

Søndag ettermiddag skriver NTB at politiet begynner å få oversikt over hva Bråthen foretok seg i dagene før Kongsberg-angrepet, og hvor han fikk tak i pil og buen som ble brukt.