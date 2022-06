Flere ørner over Oslofjorden enn på 140 år

Fire små havørner ble i pinsehelgen ringmerket i Oslofjord-området. På sensommeren kan ti havørner være på vingene over fjorden.

Biolog Jan Ingar Båtvik går forsiktig frem når han skal feste id-ringene på havørnungens bein.

11. juni 2022 14:01 Sist oppdatert nå nettopp

Dette er en sjelden gladsak fra en natur der mye er i krise. Det er også en historisk nyhet. Ikke siden midt på 1800-tallet har det vært så mange havørn over Oslofjorden.

Det er all mulig grunn for båtfolk og andre til å heve blikket når man er ute på tur.

Hjelpeløs og dunkledd

Totalt er det blitt registrert ti fugler, fire unger og seks voksne. I det ene av de tre reirene fant forskerne to unger.

Den siste av de fire ungene ble ringmerket høyt oppe på Håøya, nord for Oscarsborg i Drøbaksundet. Biolog Jan Ingar Båtvik tok hånd om den 3,1 kilo tunge fuglen etter at den var firt ned fra reiret i en gammel postsekk.

Havørnungene er lenge hjelpeløse og totalt avhengig av foreldrene.

Båtvik forteller at det er om å gjøre at alle bevegelser skjer sakte. Da oppfatter fuglen ikke det som skjer som farlig,

– Det er veldig fin størrelse, den er altfor stor i forhold til hva den behersker motorisk. Den har ingen vinger å slå med, det er ikke noen krefter her. Sånn sett er det veldig behagelig å ringmerke de når de har denne størrelsen, sier Båtvik.

Denne ungen skal bli dobbelt så stor før den kan ta vingene fatt og fly ut over fjorden.

Havørn er den fjerde største ørnen vi har i verden. Det største individet som er registrert er 6,8 kilo tung og har et vingespenn på 2,65 meter. Og det er hunnene som er de største.

Fakta Havørn Voksen havørn er mellom 87 og 100 cm lang. Hunnene kan ha et vingespenn på opp mot 265 centimeter, hannene noe mindre. Vekten er fra litt over tre kilo (de minste havørnene) til nesten syv kilo (de største hunnene). Havørn kan bli opp mot 40 år gamle. Havørn bruker gjerne samme rede i flere år. Eggene legges mellom slutten av mars og mai og ruges av begge foreldrene. Havørn lever av fisk og sjøfugl, men den tar også åtsler. I Oslofjorden er det observert at havørn har fanget rugde i luften. Ungfuglen har svart og brun stjert med noe lyst i, og svart nebb. De voksne fuglene har hvit stjert og gult nebb. Voksendrakt får de fem-seks år gamle. Begge kjønn har samme utseende.

«Den flyvede låvedør»

I Danmark kalles havørn for «den flyvende låvedør». Vingene er ikke smale og smekre som hos fiskeørnen, men bygget for å gi god oppdrift. De egner seg godt til å kretse lenge over fjorden.

Havørn forsvant på slutten av 1800-tallet som hekkefugl i det meste av Vest-Europa og Norge. Den og den litt mindre kongeørnen ble skutt, fanget eller forgiftet. Reirplyndring var vanlig.

Forvandlingen er stor fra den dunkledde og hjelpeløse havørnungen i begynnelsen av juni til den samme fuglen er på vingene utpå sensommeren og høsten. Dette bildet ble tatt høsten 2018.

I Norge var det skuddpremie på havørn til utpå 1960-tallet. Da de ble fredet i 1968, hadde jakten på dem og gift i naturen redusert bestanden til ca. 400 par. I dag er det opp mot 4000 par. Det er kort avstand mellom reirene med havørn langs kysten av Trøndelag og Nord-Norge.

Havørnen kom tilbake til Oslofjorden i 2008. Da etablerte det ene paret seg på Håøya ved Drøbaksundet. Forskerne forventet at det skulle komme flere til området, men det lot vente på seg.

En av de voksne havørnene kretser over reiret mens biologene og Statens naturoppsyn er i området.

Havørn kan bli opp mot 40 år gamle og bruker gjerne samme rede i flere år. Dette er en ungfugl.

Svensk innvandrer

Først for noen få år siden bygget et par reir i Færder nasjonalpark i Vestfold. Det tredje paret dukket opp som fra intet i april i år. Det skjedde da et filmteam var i Østfold for å lage en dokumentar om fiskeørnens reetablering i Sveits. Der bygger man opp igjen bestanden av fiskeørn med unger fra Østfold og Tyskland.

Om kvelden 29. april i fjor var teamet ute med biolog og doktorgradsstipendiat Rune Aae for å filme et forlatt fiskeørnreir.

– Filmteamet var godt i gang med å dokumentere dette reiret med drone da det ut av intet kommer et beist av en havørn og landet ikke så langt unna reiret til fiskeørnen. Vi stusset på denne adferden, og det skulle altså vise seg at hun landet rett ved reiret sitt, et utrolig god gjemt reir inne i ei tett furukrone, forteller Aae.

Havørnen legger egg mellom slutten av mars og mai og ruges av begge foreldrene. Ungfuglen har svart og brun stjert med noe lyst i, og svart nebb.

Første pinsedag ble en unge ringmerket i dette reiret, ikke langt fra der Aae bor.

– Dette er den aller første havørnungen i hele Oslofjord-området siden det siste kjente paret her ble skutt i 1882. Det tok altså 140 år å få tilbake hekkende havørn i Østfold, sier Aae.

For øvrig er hunnen i foreldreparet en ti år gammel innvandrer fra Sverige. Hannen er ikke ringmerket, så han vet forskerne ikke noe om.

– Vi får håpe dette paret har kommet for å bli selv om de krangler intenst med både musvåk og fiskeørner i området. Dette er noe vi har gått og ventet på i flere tiår, så nå skulle det endelig skje, sier Aae.