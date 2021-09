45 år etter storbrannen i Jotun fabrikker i Sandefjord, gjentar historien seg

Nøyaktig 45 år etter forrige storbrann i Jotun fabrikker, brenner det igjen. Bildet er fra brannen i 1976.

Torsdag 15. september 1976 gikk brannalarmen på Jotun sin malingsfabrikk på Gimle i Sandefjord. 15. september 2021 skjer det samme igjen.

23 minutter siden

Brannen som nå pågår i Jotun fabrikker skal onsdag ettermiddag være under kontroll, opplyser Brannvesenet. Alle ansatte er evakuert.

I 1976 gikk det mye verre. Da mistet seks mennesker livet, elleve ble skadet, og verdier for over 175 millioner kroner gikk tapt.

Brannen oppsto den gang som følge av en lekkasje av et brannfarlig råstoff i malingfabrikken. Et par tusen liter av råstoffet rant ned i etasjen under hvor det sto en krympeovn for plastemballering av malingsbokser. Det var denne som antente løsemiddeldampen med påfølgende eksplosjon.

Bilde fra brannen 15. september 1976 Foto: AFTENPOSTEN Bilde fra brannen 15. september 2021. Foto: Trond Reidar Teigen

Like før klokken 16.30 i dag la Brannvesenet ut følgende melding fra brannmester Erik Nygaard på Twitter:

– Det ser bedre ut, og røyken avtar. Vår oppgave er å mate høyderedskapen med vann, og vi har også lagt vann til flyplassbilen til Torp som står parat på Jotun.

For ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch (H), som er Jotun-arving, vekker dagens brann minner fra 1976.

– Det er ganske spesielt. Jeg kan huske at jeg som 13-åring sto sammen med bestefaren min, som startet Jotun, og fulgte med på brannen den gang. Faren min var sjefen. Det har preget Jotun i alle år etterpå, sier ordføreren til NTB.