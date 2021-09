Fire av ti Nav-ansatte har opplevd vold eller trusler. Fysiske sikkerhetstiltak er ikke nok, mener fagforeningsleder.

Fire av ti Nav-ansatte organisert i FO har opplevd vold, trusler eller trakassering. – Om alle fanges opp og får hjelp i Nav, bidrar det til økt sikkerhet for de ansatte i førstelinjen, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

FO-leder Mimmi Kvisvik tror koronapandemien kan være en faktor som innebærer økt risiko for Nav-ansatte i disse dager.

Mandag ble en Nav-ansatte kvinne drept og en annen skadet da de ble angrepet under et møte på et Nav-kontor i Bergen. Den drapssiktede skal være en Nav-bruker som møtte opp til en forhåndsavtale samtale med Nav, ifølge BT.

Detaljene og bakgrunnen for det som skjedde i Bergen er ikke kjent. Men den føyer seg inn i en rekke av hendelser der Nav-ansatte er blitt angrepet eller truet de siste årene.