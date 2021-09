Korona-innlagte Arne Thoresen (85) er fullvaksinert. Nå diskuteres effekten av en tredje dose.

Få legges inn på sykehus i den fjerde koronabølgen. Arne Thoresen (85) er imidlertid én av dem. En tredje vaksinedose til risikopasienter kan bli aktuelt.

Arne Thoresen er fullvaksinert. Likevel ble han smittet og så syk at han måtte legges inn.

– Jeg har hatt influensa før. Men aldri noe som dette.

Arne Thoresen (85) ligger alene på et rom på Akershus universitetssykehus (Ahus). Han ble koronasyk i helgen, til tross for at han har vært fullvaksinert siden 25. februar.