På arrangementer med faste tilviste plasser, som på kino, teater eller i kirken, fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet.

Det blir ikke lenger krav om å legge til rette for hjemmekontor. Arbeidsgivere bes selv om å vurdere hvor mye hjemmekontor som er riktig for deres arbeidsplass. Her må bedriftene også tenke på hvordan de kan unngå at alle blir syke samtidig.