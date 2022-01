En person reddet ut av naboer da hus begynte å brenne

Politiet mener naboene reddet huseirens liv under en boligbrann i Flekkefjord natt til søndag.

Røykdykkere utenfor huset hvor en mann ble reddet ut tidlig søndag morgen, etter at det begynte å brenne.

2. jan. 2022 07:33 Sist oppdatert nå nettopp

FLEKKEFJORD: En mann er kjørt til sykehus i Flekkefjord og innlagt etter at et hus i Flekkefjord begynte å brenne natt til søndag. Vedkommende undersøkes for røykskader, og i følge politiet ble mannens liv trolig reddet av handlekraftige naboer.