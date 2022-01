Mann i 50-årene reddet ut av naboer da hus begynte å brenne

Politiet mener to naboer reddet huseierens liv under en boligbrann i Flekkefjord natt til søndag. Vidar Emilsen (53), en av redningsmennene, mener de var svært heldige.

Røykdykkere utenfor huset hvor en mann ble reddet ut tidlig søndag morgen, etter at det begynte å brenne.

2. jan. 2022 07:33 Sist oppdatert nå nettopp

FLEKKEFJORD: – Vi knuste ruta i inngangsdøra og satte oss forsiktig på huk utenfor døra. Vi fikk heldigvis øye på to bein like på innsiden av døra, og klarte å dra han ut, sier Emilsen til Fædrelandsvennen søndag morgen.

En mann ble kjørt til sykehus i Flekkefjord og innlagt etter at et hus begynte å brenne natt til søndag. Vedkommende undersøkes for røykskader, og i følge politiet ble mannens liv trolig reddet av de to handlekraftige naboene.