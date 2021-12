Elever om nye tiltak: – Det føles som om ungdomstiden forsvant

Ungdomsskoleelevene forteller om en frykt for å havne i karantene i julen og redsel for å skulle smitte besteforeldre. Senest torsdag settes skolene på gult nivå.

14-åringene er redd for å havne i karantene i julen. Agathe Spurkland, Kathinka Vikne, Jens Carstens og Frida Kamstrup Hosen.

6 minutter siden

I skolegården på Bjølsen skole i Oslo står fire niendeklassinger. De er oppgitt og veldig lei. Hele deres tid på ungdomsskolen har vært preget av korona. Mye hjemmeskole, skifte mellom nivåer og regler, karantene, smittefrykt og mye fravær i klassen og blant lærerne. Senest fra torsdag kommer en ny runde med tiltak i skolen. Myndighetene mener altså at det er trygt å gå på skolen, men under litt strengere smittevernregime, såkalt gult nivå.

– For min del kunne de bare kjørt på med rødt nivå for å prøve å stoppe det én gang for alle, sier Agathe Spurkland (14) som sammen med vennene står foran nok en periode med sosiale begrensninger.

– Jeg føler at mye av ungdomstiden vår forsvant. Vi gjør ingenting, vi er ikke på fest, vi er knapt sosiale og har gått glipp av veldig mye, sier Kathinka Vikne (14).

14-åringene har fått én vaksinedose. De synes likevel det å komme på skolen er bedre enn hjemmeskole.

– Skolen blir det eneste møtepunktet for oss. Men jeg synes det er veldig kjipt at jeg ikke kan være med alle jeg vil eller spille fotball med alle jeg vil, sier Jens Carstens (14).

Niendeklassingene på Bjølsen skole har fått en vaksinedose. De kjenner på en smitte og karantenefrykt før siste uken på skolen før jul.

Karantenefrykt

De nye karantenereglene bekymrer ungdommene på Bjølsen.

– Nå må jo alle i karantene hvis det er smitte hos én nærkontakt. Det tenker jeg mye på, en slags karantenefrykt, sier Kathinka Vikne.

Slik det er nå, må barn i syv dagers karantene dersom noen i klassen er smittet.

Ungdommene lurer på hvordan det blir i julen. De forteller at mange er stresset for hva som skjer. Om man får besøkt besteforeldre og redselen for å skulle smitte dem.

– Jeg er ikke så bekymret for meg selv, men heller å utsette andre for fare, sier hun.

Tidlig juleferie

I klassen deres var 15 elever borte mandag. 14-åringene tror mange velger å ta en litt tidligere juleferie.

– Jeg blir ikke overrasket hvis de som vet at de skal bort i julen, tar en litt tidligere juleferie, forteller Jens Carstens.

– Mine foreldre har jo snakket om å holde meg hjemme for å ikke ødelegge julefeiringen og muligheten til å møte mormor, sier Frida Kamstrup Hosen (14).

– Ubehagelig

Utdanningsforbundet forteller at de følger med på situasjonen i skolene.

– Å være redd for å gå på skolen og være redd for å bli smittet eller smitte andre, det er veldig ubehagelig å kjenne på. Det er også forståelig at mange elever opplever hjemmeskole som svært belastende. Sånn er situasjonen. Dette er vanskelig, vi må stå i dette sammen, forteller leder Steffen Handal.

Utdanningsforbundet vet ikke hvor vanlig det er at foreldre tar barn ut av skolen allerede nå for å unngå smitte og karantene.

– Jeg vet ikke noe om hvor mye utstrakt bruk av tidlig juleferie som er der ute. Men jeg er helt sikker på at det skjer, sier Handal.