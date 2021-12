De smittede på Louise gir håp: De fikk hoste og rennende nese. Ingen med pustebesvær.

Så å si alle var vaksinerte. Alle tok hurtigtest før julebordet. Likevel ble nærmere 80 personer smittet av korona. Det overrasker fagpersoner.

Julebordet på Louise Restaurant og Bar ble en smittefest.

16. des. 2021 21:28 Sist oppdatert nå nettopp

Julebordet på Louise 26. november er blitt mye omtalt de siste ukene på grunn av et stort utbrudd av omikron. Det var et lukket selskap for fornybar energiselskapet Scatec i starten, men lokalene ble åpnet for andre gjester ved 22.30-tiden. Deltagerne var i hovedsak mellom 30 og 50 år. Og alle skal ha testet seg selv før festen.

Likevel ble totalt 145 personer smittet den kvelden.