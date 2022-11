Jurister: Derfor ble saken mot Atle Antonsen henlagt

Antonsen og Ali satt ved samme bord og snakket sammen i forkant av utbruddet hans. Det var en del av vurderingen da saken mot ham ble henlagt.

Komiker Atle Antonsen skal ha forsøkt å få Sumaya Jirde Ali til å bli på utestedet etter at han sa hun var for mørkhudet til å være der.

19. nov. 2022 16:53 Sist oppdatert nå nettopp

– Du er for mørkhudet til å være her, sa komiker Atle Antonsen til Sumaya Jirde Ali på et utested i Oslo for tre uker siden. Men statsadvokaten mener han ikke kan straffes for det.

Saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling fordi ytringen ikke var «kvalifisert krenkende». Hva betyr egentlig det?