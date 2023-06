Er det uetisk å ha med Kvikk Lunsj på tur i sommer? Dette svarer BI-filosofen

Kvikk Lunsj og Melkerull er bare toppen av isfjellet. Mange hverdagsprodukter er knyttet til Ukrainas «svarteliste».

Andre snacks og dagligvareprodukter kan ha ett eller annet bånd til Russland. Vis mer

Plutselig var Freia-produktene ute av varmen hos store selskaper som SAS og Norwegian, hotellkjedene Strawberry og Classic Norway Hotels, Elkjøp og Hurtigruten.

Det gjorde ekstra vondt for den norske sjokoladeprodusenten da Den Norske Turistforeningen (DNT) brøt båndet til Kvikk Lunsj.

Hva foregår? Og hva burde du som forbruker og norske selskaper gjøre? Her er fem spørsmål og svar om Freia-boikotten.

1. Hvorfor blir Freia boikottet?

Freia er et norsk selskap. Sjokoladen lages på Rodeløkka i Oslo. Men Freias eier, det store amerikanske snacks-selskapet Mondelez, er på Ukrainas «svarteliste». Årsaken:

Mondelez har fabrikker og ansatte i Russland.

De selger produktene sine i Russland og betaler skatt til myndighetene.

Men Mondelez har flere merkevarer. Titter man på Oreo-pakken, ser du selskapets logo. De lager også blant annet O’Boy og Philadelphia.

Det er imidlertid viktig å vite én ting: Ukrainas svarteliste er ikke det samme som sanksjonsregimet mot Russland. Sistnevnte er en forskrift som norske selskaper er pålagt å følge.

Fakta Disse har så langt valgt å stanse salget av Freia-produkter Hurtigruten

Elkjøp

Norwegian

Den Norske Turistforening (DNT)

Det svenske togselskapet SJ

Hotellkjedene Strawberry og Classic Norway Hotels

SAS

Norges Fotballforbund (NFF)

Toppfotball Kvinner Også Travel Retail Norway, som driver taxfreebutikkene i Norge, togselskapet Vy og Norgesgruppen vurderer Freia-boikott. Isprodusenten Hennig-Olsen ba søndag om et møte med Freia for å diskutere saken. Hurtigruten, Flyselskapet Norse og Fjord Line har imidlertid vedtatt å fjerne alle Mondelez produkter. Kilde: NTB Vis mer

2. Hvilke andre produkter er knyttet til «svartelistede» selskaper?

Mondelez er ikke det eneste selskapet på svartelisten. Mange av disse står bak kjente merkevarer som mange nordmenn bruker hver dag.

Proster & Gamble. Står bak merkene Pampers, Always, Oral-B, Braun og Gillette.

Bonduelle. Lager hermetisert mais, kikerter og grønne grønnsaker.

Yves Rocher. Selger kosmetikk og parfyme i Norge.

Xiaomi Corporation. En kinesisk elektronikkprodusent. De lager blant annet mobiltelefoner som selges av Elkjøp.

Og det er flere. Skal man boikotte alt, kan det bli glissent i butikkhyllene. Og det kan få store konsekvenser.

3. Hva gjør andre norske selskaper?

– Det er jo ikke veldig overraskende at det er flere selskaper på Ukrainas svarteliste, sier kommunikasjonsdirektør i Coop, Bjørn Takle Friis til Aftenposten.

Coop er et av flere norske selskaper som foreløpig sitter på gjerdet.

Kjeden har bedt norske myndigheter om en prinsipiell avklaring. Dette er spesielt viktig mener Friis fordi Freia-produkter ikke er de eneste knyttet til svartelisten.

Freia-uret er et velkjent landemerke i Karl Johans gate. Ifølge freia.no ble det første lysende reklameskiltet installert allerede i 1909. Det var det første elektriske lysreklameskiltet i hele Norge.

– Vi trenger den hjelpen, og det tror jeg forbrukerne trenger også, sier Friis.

– Skal du som forbruker skamme deg over å kjøpe Kvikk Lunsj? Eller er det ingen grunn til det? Det tror jeg mange lurer på.

4. Må du ha Kvikk Lunsj-skam?

– Nei, på ingen måte, sier filosof og BI-professor Øyvind Kvalnes. Han er ekspert på etikk og næringsliv.

– Skam synes jeg har lite for seg, føyer han til.

Kvalnes påpeker imidlertid at mange er opptatt av hvilke koblinger det er mellom produktene de kjøper i butikken, og Russlands krig i Ukraina. Men han mener at selskaper og organisasjoner har et større ansvar enn forbrukerne. Og de burde allerede ha vært forberedt på denne situasjonen.

Filosofen forklarer ved å bruke skille mellom «passiv» og «aktiv» etikk.

Aktiv etikk: Å aktivt søke informasjon og ta stilling til en situasjon før den dukker opp.

Passiv etikk: Å ikke handle før man blir nødt til det når noen andre har satt søkelys på situasjonen.

– Jeg synes at vi nå ser et eksempel på passiv etikk. Selskapene tar stilling til ting som andre retter oppmerksomheten mot, i stedet for å aktivt sjekke om det er noen av leverandørene som er svartelistet, og bestemme hva man bør gjøre, sier Kvalnes.

– I en så alvorlig situasjon som en krig, så har man et ansvar for å ta aktivt stilling til det. Det er en forventning jeg synes det er rimelig å ha til norske bedrifter og aktører.

Så er det riktig av selskapene å boikotte Freia? Selskapet følger de norske sanksjonene. Ansatte risikerer i verste fall å miste jobbene sine.

Kvalnes svarer likevel ja. Årsaken er alvoret i krigen i Ukraina. Han mener boikotten i Norge kan bidra til å legge press på Mondelez.

Freias fabrikk ligger på Rodeløkka i Oslo. De har ingen bånd til Russland, utover at de er eid av Mondelez.

– Jeg tror dette er noe som blir lagt merke til, og som kan tvinge frem en revidering også hos eierne. Det synes jeg er et viktig grep, sier han.

Ikke alle er enige.

5. Er det umoralsk å ikke spise Kvikk Lunsj?

For hva med den hermetiserte maisen fra Bonduelle og Pampers-bleier fra giganten Procter and Gamble? Er det uetisk å fortette å spise Oreo-kjeks, men droppe Kvikk Lunsj? Boikotten i Norge kan tross alt få store konsekvenser for Freia, mens det kanskje knapt merkes av storeieren Mondelez.

Professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Benedikte Moltumyr Høgberg er kritisk. Hun trekker frem to ting:

Mange virksomheter har en eller annen kobling til Russland. Det gjelder ikke bare forbrukervarer. E24 har for eksempel omtalt at Oljefondet og Nordea har investert flere milliarder kroner i Mondelez.

Norge har et sanksjonsregelverk som selskaper er pålagt å følge.

– Å iverksette private aksjoner mot selskaper som følger regelverket, synes jeg er veldig betenkelig, sier Høgberg til Aftenposten.

– Da må man heller ta en diskusjon på hvorvidt man skal utvide sanksjonsregelverket gjennom demokratiske prosesser.

Hun påpeker at en boikott gjennomført av selskaper og organisasjoner er alvorlig. Boikotter kan være ulovlige, og er særlig regulert av boikottloven.

– Men den enkelte forbruker kan jo selvfølgelig bare la være å gå i butikken og kjøpe Freias sjokolade, sier Høgberg.