Nytt brudd i meglingen. Lærerstreiken fortsetter. – En alvorlig situasjon, sier riksmegleren.

– Avstanden er for stor, sier riksmegler Mats Wilhelm Ruland. – Det er partenes ansvar å finne en løsning, sier statsråd Marte Mjøs Persen (Ap).

Riksmegler Mats Wilhelm Ruland og Tor Arne Gangsø i YS etter møtet mellom partene i lærerstreiken på Riksmeklerens kontor i Oslo lørdag.

25. sep. 2022 16:43 Sist oppdatert 8 minutter siden

Etter en hektisk helg måtte lærerne og arbeidsgiverforeningen KS konstatere at de ikke klarer å bli enige. Dermed øker faren for at regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd.

Forhandlingsleder i KS er Tor Arne Gangsø. Søndag ettermiddag sendte han ut en pressemelding som avsluttet med «flere kommuneoverleger har meldt bekymring for helsebelastningen på elevene».

For at regjeringen skal fremme en lov for å stanse streiken, må det være fare for liv og helse.

På spørsmål om han nærmest oppfordrer regjeringen til å gripe inn, svarer Gangsø.

– Nei. Lønnsnemnd vil jeg ikke mene noe om, det er det andre som vurderer. Men det er ikke tvil om at det er en farlig situasjon nå.

Advarer regjeringen

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet advarer regjeringen mot å gripe inn. I en pressemelding skriver han:

«Dersom regjeringen nå bruker tvungen lønnsnemnd vil det bidra til å eskalere konflikten. Riksmegler Mats Ruland sa tidligere denne uken at det ikke er gunstig for noen av partene om konflikten løses med tvang. Det er ikke bra for samarbeidet, og du forskyver problemet til neste oppgjør. Det synes jeg er kloke ord som jeg håper at KS og politikerne har notert seg.»

Persen: Partenes ansvar å finne en løsning

På spørsmål om det vil fremmes et lovforslag om tvungen lønnsnemnd nå, svarer arbeid- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) følgende til Aftenposten:

– Vi registrerer at det er brudd i forhandlingene mellom partene i lærerstreiken. Det er fortsatt partenes ansvar å finne en løsning. Arbeids- og inkluderingsdepartementet følger med, som ved alle arbeidskonflikter.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) skriver i en e-post til NTB at det er beklagelig at partene ikke har kommet til enighet.

– For hver dag som går, blir situasjonen mer alvorlig for elevene, skriver hun.

Travel helg

Bruddet i den nye meglingen ble klart etter at partene hadde sittet i samtaler i over fire timer søndag ettermiddag.

Riksmegler Mats Wilhelm Ruland sier at han ikke har noe grunnlag for en skisse fordi avstanden mellom partene er for stor.

– Jeg kommer ikke til å gi opp dette arbeidet. Dette er en konflikt som må løses. Det er en alvorlig situasjon. Det er mange barn som har stått i lang tid uten et undervisningstilbud. Det er en konflikt som må få sin løsning.

Tor Arne Gangsø fra KS mner Utdanningsforbundet krevde for mye.

Ikke planlagt nye møter

Søndag satt partene samlet i over fire timer før det ble klart at forhandlingene ikke førte noe sted. Også lørdag satt partene i samtaler hos Riksmekleren.

Det er ikke lagt opp til nye møter fremover, sier riksmelkeren.

Tirsdag og onsdag vil ytterligere 400 lærere kunne bli tatt ut i streik, dersom det fortsatt ikke er kommet til enighet om en løsning, ifølge Utdanningsforbundet.