Riksrevisjonen fillerister det norske forsvaret: – Kan få store konsekvenser for rikets sikkerhet

– Dette er en av de mest alvorlige rapportene vi har lagt frem. Noen gang, sier riksrevisoren.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen gikk hardt ut mot Forsvaret tirsdag etter å ha avdekket store mangler.

4. okt. 2022 12:13 Sist oppdatert 8 minutter siden

Riksrevisjonen har gransket om Forsvarets informasjonssystemer er sikre og fungerer effektivt. Da riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen la frem funnene tirsdag, sparte han på ingen måte på kruttet.

I svært sterke ordelag nærmest radbrekket riksrevisoren forsvarets systemer i det kvarteret han snakket.

– Dette er en av de mest alvorlige rapportene vi har lagt frem. Noen gang. Vi bruker i dag vårt sterkeste kritikkform, «svært alvorlig». Svakhetene vi avdekker kan få store konsekvenser for rikets sikkerhet, sier han.

Og rapporten er svært tydelig i sin tale. Det står ikke bra til, ifølge Riksrevisjonen.

«Det er svært alvorlig at det er mangler ved informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner, både når det gjelder samvirke og sikkerhet. Dette kan få store konsekvenser», skriver de i rapporten.

Sist gang Riksrevisjonen brukte den sterkeste kritikkformen «svært alvorlig» var i 2019.

Forsvaret bruker flere ulike datasystemer for å planlegge, koordinere og gjennomføre sine operasjoner. Dette bildet viser Forsvarets operative hovedkvarter i Nordland.

Klarer ikke å stanse angrep

Konklusjonen etter Riksrevisjonens gjennomgang arrow-outward-link er at IT-systemene har mangler, og at de fungerer for dårlig sammen. Og Forsvarsdepartementet er for dårlige til å lede.

Rapporten slår fast at det norske forsvaret har:

Begrenset evne til å oppdage og stanse digitale angrep.

Informasjonen skjermes ikke i tråd med sikkerhetsloven.

Dårlig sikkerhetsstyring.

Problemene har vært kjent helt siden 2010 for Forsvarsdepartementet, Forsvaret og Forsvarsmateriell. Det gjør saken enda mer alvorlig, ifølge riksrevisoren.

– Det er overraskende at det ikke er tatt tak i. De har kjent til dette. Og besluttet tiltak, men ikke iverksatt dem. Vi mener dette er svært alvorlig, sier Schjøtt-Pedersen.

Han krever umiddelbar respons fra Forsvarsdepartementet.

– Vi vil følge opp om ett til to år om forholdet er blitt bedre. Det er helt avgjørende at Forsvarsdepartementet tar tak. Nå.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen brukte uvanlig sterke ordelag i sin karakteristikk av Forsvaret tirsdag.

– Mangler i evnen til å stanse digitale angrep

Riksrevisjonen mener de alvorlige manglene påvirker Forsvarets evne til å fungere. Forsvaret mangler oversikten over og kunnskapen om informasjonssystemene de selv har. Det påvirker muligheten til å ivareta sikkerheten, ifølge Riksrevisjonen.

De mener Forsvaret mangler evnen til å oppdage og stanse digitale angrep. Samtidig har de informasjonssystemer som ikke tilfredsstiller sikkerhetslovens krav.

– Forsvaret har ikke oversikt over egen informasjon. Det er uklare ansvarsforhold mellom Forsvaret og Forsvarsmateriell. Det er svakheter i styring. På alle nivå. Og det er mangel på IKT-kompetanse, sier riksrevisoren.

– Jeg deler Riksrevisjonens oppfatning av at situasjonen er alvorlig, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Hemmeligholder rapporten

– Det er funn som bør overraske alle. Hvordan er det mulig at Forsvaret, som har så stor betydning for rikets sikkerhet, i rapport etter rapport får kritikk, sier Schjøtt-Pedersen.

Selve rapporten er hemmelig. Årsaken er at opplysningene kan skade rikets sikkerhet, ifølge Riksrevisjonen.

– Vi har mer detaljert kritikk som jeg ikke kan gå inn på, sier riksrevisoren.

På spørsmål om hvordan dette påvirker Norge i en situasjon med krig i Ukraina, svarer han følgende.

– Vi er dårligere forberedt enn vi kunne og burde ha vært.

– Dette er en viktig og alvorlig rapport, sier Peter Frølich (H), leder i Stortingets kontrollkomité.

Forsvarsministeren: Høy prioritet

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) skriver i sitt tilsvar at han deler Riksrevisjonens oppfatning av at situasjonen er alvorlig.

– Oppfølgingen av tiltakene som er beskrevet i det foregående vil ha høy prioritet, skriver han.

Peter Frølich (H), leder i Stortingets kontrollkomité kaller rapporten viktig og alvorlig.

– Heldigvis er ikke funnene ukjent for norske myndigheter. Funnene sammenfaller med det Forsvarsdepartementet selv rapporterte i 2018. I 2019 ble det iverksatt store tiltak for å rette opp feilene. Vi har store forventninger til dette arbeidet, og jeg ser at forsvarsministeren mener det samme. Det er betryggende, sier han.

Even Eriksen sitter i komiteen for Arbeiderpartiet. Han mener det er en klar forventning om å utbedre dette raskt.

– Sårbarhetene Riksrevisjonen har avdekket gir risiko for svekket operativ evne i Forsvaret. Skal vi kunne forsvare landet, med minst mulig tap av menneskeliv og materiell, så er vi avhengig av at Forsvaret kan snakke sammen og dele informasjon.