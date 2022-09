Demonstranter angrep den iranske ambassaden – minst 90 anholdt

Minst 90 personer er anholdt etter at en demonstrasjon foran Irans ambassade ble voldelig torsdag ettermiddag. To er lettere skadet. En av demonstrantene sier til Aftenposten at de ble provosert.

Mange demonstranter møtte opp foran den iranske ambassaden torsdag. Det førte til at mange ble pågrepet.

29. sep. 2022 14:22 Sist oppdatert 14 minutter siden

Rundt klokken 14 torsdag rykket store politistyrker ut til den iranske ambassaden. Politiet skrev at flere demonstranter hadde møtt opp og opptrådte voldelig og utagerende.

Blant annet skal det ha blitt kastet stein mot ambassaden og det ble ifølge politiet begått skadeverk på ambassadens eiendom.

Litt senere ble det klart at 90 personer ble pågrepet og kjørt til arresten på Grønland politistasjon. Der var de fortsatt torsdag ettermiddag. Politiet skal gå gjennom bilder og finne ut hvem som forblir pågrepet.

Slik ser det ut i arresten på politihuset torsdag ettermiddag.

Sier ambassadeansatt filmet dem

En av de pågrepne er Shoana Ostadi. Han snakker med Aftenposten fra arresten, og i bakgrunnen kan man høre politiet organisere de som befinner seg i arresten.

Ifølge Ostadi startet demonstrasjonene i det små allerede onsdag.

– Det startet med en mindre spontan aksjon i går. Da kom det en ansatt fra ambassaden ut og filmet folk. Da han ble konfrontert løp han inn igjen, forteller Ostadi.

Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med den iranske ambassaden. Ambassadens sentralbord opplyser at de har stengt.

Her blir Shoana Ostadi fraktet bort av politiet.

– Provoserte folk

Ostadi sier at noen valgte å sove over utenfor ambassaden og informerte politiet om at de ville fortsette. Derfor mener han det er feil når det hevdes at demonstrasjonen ikke var varslet.

Torsdag rundt 14.00 kom det flere mennesker til demonstrasjonen. Før de forsøkte å ta seg inn mot ambassaden, ble de provosert, ifølge Ostadi.

– Plutselig ble det sagt at noen ved ambassaden hadde åpnet vinduet og ropt noe. Det provoserte folk, og flere gikk da mot inngangen, sier Ostadi.

Det skal allerede ha vært mye politi på stedet, men de klarte ikke stå imot demonstrantene. Derfor kom demonstrantene frem mot inngangen, før politiet kom med flere ressurser og fikk kontroll på demonstrantene.

Shoana Ostadi i arresten på Grønland.

To personer ble lettere skadet

To personer ble lettere skadet i tumultene.

– De to skadede får tilsyn av ambulansepersonell, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NTB.

En video Aftenposten har sett, viser en kvinne på bakken som ser ut til å være skadet av pepperspray eller tåregass.

Politiet har sagt at det ble benyttet tåregass.

Store politistyrker rykket ut til stedet. Aftenposten har talt minst 15 politibiler.

Ropte slagord for likestilling

Flere demonstranter bar kurdiske flagg og ropte slagord. De ropte ytringer for likestilling og skjellsord mot ambassaden.

Iranske myndigheter har den siste tiden gjennomført flere angrep mot kurdiske mål i Nord-Irak, noe som har ført til at ni mennesker er drept.

Dette er deler av bakteppet av bakgrunnen til torsdagens demonstrasjonen.

– Flere av demonstrantene kjenner mennesker som er blitt drept eller skadet den siste tiden. De er opprørte og har ikke annet de kan gjøre enn å demonstrere. Det minste vi kan gjøre er å kunne rope slagord, sier Ostadi.

I Iran har det også i flere dager vært landsomfattende demonstrasjoner mot undertrykking av kvinner, etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i politiets varetekt etter å ha blitt pågrepet av moralpolitiet i landet. Minst 76 mennesker er drept.

Hun ble angivelig pågrepet fordi hun bar hijaben sin feil. Dette har ført til at kvinner har demonstrert i gatene og flere har kastet og brent hijabene sine offentlig.

Mener vold er uakseptabelt

I forrige uke reagerte Iran på uttalelser fra stortingspresident Masud Gharahkhani fra Arbeiderpartiet. Iran kalte Norges ambassadør i landet inn på teppet.

Torsdag sier Gharahkhani at han forstå at saken berører demonstrantene, men han mener vold er uakseptabelt.

– Men alle som står opp for demokrati og ytringsfrihet i Norge må respektere våre demokratiske spilleregler. Dersom det stemmer at noen tyr til vold, er det uakseptabelt. Bruk stemmen og vis solidaritet. Ikke ødelegg de unges frihetskamp med uakseptabel oppførsel, skriver Gharahkhani på Facebook.