Kunne man unngått flomkrisen? Spørsmålet er blitt en snakkis blant innbyggerne ved Solbergfoss

SOLBERGFOSS (Aftenposten) Først flere dager etter at ekstremværet Hans traff Østlandet med enorme nedbørsmengder, ble slusene for alvor åpnet for å tappe ut vann fra Øyeren.

Flere innbyggere ved Solbergfoss lurer på hvorfor vannmagasinet ikke ble tappet tidligere. Vis mer

Publisert: 14.08.2023

Vannet fråder ut av slusene i demningene nedover Glomma.

I helgen sto skuelystne ved Solbergfoss og så på de voldsomme kreftene.