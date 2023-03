Fikk telefon fra sønnen som var passasjer: – Du må ringe 113, bilen har havnet i vannet

To tenåringer omkom etter en bil havnet vannet på Moi. – Det var verdens snilleste gutter, sier faren til gutten som kom seg ut av bilen.

Magnar Kro Baisgård var tidlig på ulykkesstedet ved Moisånå mandag kveld.









14.03.2023 18:29 Oppdatert 14.03.2023 18:43

STAVANGER AFTENBLAD: Rundt klokken 21 mandag kveld kjørte en bil med tre gutter i tenårene av veien og havnet i vannet i Moisånå på Moi.

To av guttene ble hentet ut av bilen og opp av vannet og ble fløyet til Haukeland universitetssjukehus i Bergen etter ulykken. Tirsdag kom beskjeden om at de to var omkommet, skriver Stavanger Aftenblad.