Kahoot, aviser og Folkets Hus: Dette er aksjene regjeringsmedlemmene har meldt inn at de eier

Åtte nåværende regjeringsmedlemmer har meldt inn at de eier aksjer. Etter aksjebråket rundt Ola Borten Moe sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at han er åpen for å ha «en diskusjon» om aksjehandel blant statsråder.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) under pressekonferansen om Ola Borten Moes avgang fredag kveld. Vis mer

Fredag gikk Ola Borten Moe (Sp) av som forsknings- og høyereutdanningsminister.

Det skjedde etter at E24 tidligere samme dag avslørte at han hadde kjøpt aksjer i Kongsberg Gruppen én uke før regjeringen varslet at den ville inngå en milliardkontrakt med et selskap Kongsberg Gruppen har en stor, indirekte eierandel i.