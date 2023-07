Utlover dusør etter at to katter ble funnet delt i to

Tirsdag ble to katter funnet delt i to i Kristiansand og i Nittedal. Nå lover NOAH penger til de som kan være med å oppklare sakene.

Tirsdag ble en katt funnet kuttet og delt i to i Dreggveien på Dvergsnes i Kristiansand.

– NOAH anmelder mange dyremishandlinger hvert år. Noen ganger utlover vi dusør i saker hvor vi ser det er utført grov sadistisk mishandling av ukjente gjerningspersoner, sier Siri Martinsen, leder i dyreorganisasjonen NOAH.

Organisasjonen kjemper for dyrenes rettigheter.

På tirsdag ble to katter funnet delt i to. Den ene katten ble funnet i Dreggveien på Dvergsnes i Kristiansand. Fædrelandsvennen omtalte saken tirsdag.

– Jeg og samboeren min så noe som lå på gaten og så ut som et dyr. Da vi kom frem viste det seg å være bakenden til en katt, sa Alexander Andreas Myhre Mathiassen på tirsdag.

I den andre saken skriver VG at familiekatten Fox funnet i Likollen i Nittedal. Eieren av katten fikk tirsdag telefon fra en bekjent i borettslaget som hadde funnet en del av katten i et lite skogholt i nabolaget.

Veterinær Siri Martinsen er talsperson og leder i organisasjonen NOAH.

Dusør

Torsdag kveld skriver NOAH følgende på sin facebookside:

– Denne uken har NOAH anmeldt to grove saker om kattemishandling. Vi utlyser en dusør på 10.000 kroner for tips som vil oppklare sakene.

Vanligvis utlover NOAH dusør i saker som kan være vanskelig å oppklare.

– Særlig slike voldshendelser mot katter, men også mot andre ville dyr kan det være vanskelig å finne gjerningspersonen. Det er også en risiko at dette skjer mot flere dyr, sier hun.

Svært grovt

Martinsen opplyser at dusør i enkelte tilfeller fører til tips som fører til oppklaring i slike type saker.

– Det er ofte enn del som sitter med informasjon og ikke vet at det kan være relevant for å oppklare en sak. Det er viktig at folk sier ifra til politiet og lar dem vurdere om tipsene er gode nok.

Torsdag kveld fikk Martinsen tilsendt bilder av hvordan katten i Dreggveien så ut.

– Dette fremstår som ekstremt grovt. Om vi skal rangere voldshandlinger mot dyr vil jeg påstå at dette er i øverste alvorlighetsgrad, sier hun.