Nesten ingen unge tar fjerde dose: – Det var litt sånn «å ja! Den finnes!»

Koronavaksinen mister effekt over tid, og vi har en ny vaksine mot omikron. Men få vil ha den. Millioner av doser går i søpla.

På dette tidspunktet i fjor ble tredje dose av koronaviruset rullet ut til alle som ville ha den. Nå er dose fire tilgjengelig. Det var ikke Ragne Lundeby Grønvold og Jógvan Brimheim Gunnarsson klar over.

6 minutter siden

I én måned har alle voksne kunne tatt fjerde dose med koronavaksinen. Knapt noen under 65 år har tatt den.

Heller ikke vaksinen mot influensa er det mange som tar.

Det er nå høysesong for virussmitte i Norge. Det er ventet at mange vil legges inn fremover.

Bare fire prosent

Blant de viktigste grepene du kan gjøre dersom du ønsker å beskytte deg i vinter, er å ta vaksinen.

Friske under 65 år kan ta den om de selv ønsker vaksinen, mens helsemyndighetene anbefaler at folk over 65 og dem som er i risikogrupper tar den.

Bare fire prosent av de under 65 år har tatt fjerde koronavaksine. 18 prosent har tatt influensavaksinen.

Jógvan Brimheim Gunnarsson (30) og Ragne Lundeby Grønvold (27) har ikke tatt den fjerde dosen ennå.

Visste ikke at den var tilgjengelig

– Jeg har ikke tatt dose fire. Jeg har ikke helt fått med meg at man kan ta den heller, sier Ragne Lundeby Grønvold (27).

Hun er på date med Jógvan Brimheim Gunnarsson (30) i Jul i Vinterland mandag kveld. De har begge tatt influensavaksinen, men planlegger nå også å ta den fjerde dosen mot koronaviruset.

Gunnarsson har foreldre i risikogruppen, så for han er det viktig. Men det kom bardust på at fjerde dose var tilgjengelig for alle.

– Det var litt sånn «å ja! Den finnes!» Hadde vært fint med en heads up, sier han.

– Ikke fornøyd

Det er flere risikopasienter enn friske mellom 18 og 64 år som er vaksinert, forteller overlege Are Stuwitz Berg på FHI. Men ikke mange nok, mener han.

– Vi er ikke fornøyd med at dekningen i denne gruppen ikke er høyere, sier han.

– Det er bekymringsverdig, sier han.

Berg forteller at FHI ikke forventet stor etterspørsel for fjerde koronavaksine for friske mellom 18 og 64 år.

FHI har måttet kaste 1,7 millioner koronavaksiner i år, opplyser de. I tillegg har kommunene måttet kaste mange vaksinedoser.

Han tror det er flere grunner til at ikke flere har tatt den:

– Flere har gjennomgått sykdom, og opplever da enda mindre behov, sier han.

– Det er også generelt sett mindre oppmerksomhet og bekymring rundt korona i befolkningen, legger han til.

Klarer du tre, klarer du fire

Heller ikke venninnene Randi Lykke Lie (42) og Elisabeth Thenau (38) visste at fjerde koronavaksine var tilgjengelig for alle.

– Jeg har ikke hørt om noen på min alder som har tatt den, sier Lie.

Men de ønsker nå å ta den neste dosen.

– Når man har tatt tre, kan man like godt ta den fjerde, sier Thenau.

Randi Lykke Lie (42) og Elisabeth Thenau (38) vet ikke om noen på deres alder som har tatt vaksinen.

– Haster

FHI mener det haster at risikopasienter risikopasienterDe over 65 år og alle med underliggende sykdommer som gir risiko for alvorlig sykdom. tar fjerde koronavaksine og influensavaksinen. Det er særlig disse personene som kan bli alvorlig syke og innlagt om de smittes.

FHI er også kritiske til antall helsepersonell som ikke vil vaksinere seg.

Berg peker på spesielt to grunner til at folk ikke tar influensavaksinen:

Den er ikke gratis i år.

En viss vaksinetretthet etter pandemien.

Kort ventetid i Oslo

Oslo kommune tilbyr gratis koronavaksine til alle som bor i Oslo. For å få den, må du til Nydalen vaksinesenter nord i Oslo. Det eneste du trenger å ha med er gyldig identifikasjon.

Senteret er bemannet for 2500 vaksiner i uken. De har ifølge kommunen god kapasitet og korte ventetider denne uken.

Kommunen anbefaler at du bestiller time for vaksine, men du kan også velge å bare møte opp ved vaksinesentereret for drop in.

Influensavaksinen kan du få hos fastlegen din eller på et apotek.

Vaksine mot omikron

Om du vil ta en ny dose koronavaksinen, kan du velge mellom Moderna eller Pfizer. Disse vaksinene er tilpasset omikron.

Influensavaksinen, derimot, virker ikke like godt i år som håpet. Men den beskytter fortsatt mot alvorlig sykdom.

Dose tre mister effekt

Effekten av den tredje koronavaksinen avtar over tid. Det viser resultatene i en studie i The BMJ.

Det vitenskapelige tidsskriftet er et av verdens mest anerkjente innen medisin.