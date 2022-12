Nå faller dommen i gjenåpningssaken til Viggo Kristiansen

Det er kalt moderne rettshistories verste justismord. I dag blir Viggo Kristiansen en fri mann. Følg domsavsigelsen her.

15. des. 2022 11:50 Sist oppdatert nå nettopp

– En siktet er ansett som uskyldig frem til det motsatte er bevist. Beviskravet er strengt. Enhever tvil skal komme den tiltalte til gode, sa dommer Tonje Vang i innledningen hennes i Borgarting lagmannsrett.

Det er over 22 år siden Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og knivdrept i turområdet Baneheia i Kristiansand. Den gang 21 år gamle Viggo Kristiansen og 19 år gamle Jan Helge Andersen ble pågrepet.

Andersen erkjente ugjerningen. Han trakk også Kristiansen inn i sin forklaringen som medskyldig. Viggo Kristiansen nektet med en gang for å ha noe med drapene å gjøre, men ble dømt til 21 års forvaring.

Kristiansen har hele tiden sagt at han er uskyldig.

Utfallet av dagens domsavsigelse er nemlig klart: Partene er enige om at det ikke finnes holdepunkter for at Kristiansen hadde noe med drapene å gjøre.

Viggo Kristiansen ble ført opp til rettssalen med Arvid Sjødin, som har kjempet i en årrekke for å få han frikjent. Sammen med Kristiansen er hans far og to brødre. Flere av Viggo Kristiansens støttespillere sitter og venter på avgjørelsen på benkene bak pressen i sal M11 i Borgarting lagmannsrett.

Viggo Kristiansen er ikledd en rutete grønn og sort skjorte. Han sitter med hendene foldede til venstre for sine to forsvarere.

Viggo Kristiansen kom hjem til Kristiansand i juni i fjor sammen med faren etter at Høyesterett avgjorde at han kunne løslates.

En formalitet

Dagens avsigelse er en formalitet etter at Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud på en pressekonferanse den 21. oktober sa at han man ikke kunne bevise Kristiansens skyld utover enhver tvil.

– Sentralt for vurderingene er at det ikke foreligger tekniske bevis som knytter Kristiansen til de straffbare handlingene, heller ikke DNA-spor, sa Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud sa han da.

Dette er grunnene til at han nå frifinnes:

