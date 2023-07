Kreftforeningen advarer: Frykter at flere hundre pasienter ikke får kreftbehandling tidsnok

Bare 66 prosent av pasientene får utredning og behandling for kreft innen fristen som er satt for pakkeforløp. Nå slår Kreftforeningen alarm.

Ingrid Stenstadvold Ross er svært bekymret for nye tall som viser at mange kreftpasienter får forsinket utredning og behandling. Vis mer

Alle pasienter hvor det er mistanke om kreft, skal henvises inn i et såkalt pakkeforløp. Men en teknisk feil hos Helsedirektoratet har gjort at sykehusene har stått uten tall over pakkeforløp for kreftpasienter i flere måneder.

Men nå er nye tall kommet. Tallene fra direktoratet viser at ingen av de regionale helseforetakene i landet overholder de anbefalte fristene. Noe som igjen betyr at mange kreftpasienter får forsinket utredning og behandling.

Målet er at 70 prosent skal få utredning og behandling innen fristen for sin kreftform.

Hittil i år viser tallene at bare 66 prosent av pasientene har fått det.

For alle de fire største kreftformene er det en nedgang, ifølge Kreftforeningen.

For lungekreft er det bare halvparten som har fått rask utredning og oppstart av behandling.

Nå advarer Kreftforeningen:

– Det er svært alvorlig når vi vet at dette er en kreftform som ofte blir oppdaget sent. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge årlig, påpeker generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Fakta Pakkeforløp for kreft Ved mistanke om kreft skal legen henvise pasienten til pakkeforløp for kreft. De ble innført i 2015. Da hadde det vært en økning i ventetidene for sykehusbehandling, også for pasienter med mistanke om kreft. Pakkeforløp for kreft er nasjonale, standardiserte pasientforløp. Målet er å bidra til rask utredning og oppstart av behandling uten unødvendig ventetid. Det er egne pakkeforløp for de fleste kreftdiagnosene (helsedirektoratet.no). Kilde: Kreftforeningen/Helsedirektoratet Vis mer

Sykehusene har ikke hatt tall på et halvt år

Sykehusene er avhengig av tall over pakkeforløp for å vite om de klarer å gi alvorlig syke pasienter helsehjelp uten at de må vente unødvendig lenge.

Nå har de ikke hatt tilgang til disse tallene fra Helsedirektoratet på et halvt år.

Aftenposten har fått innsyn i en e-post som er sendt fra Helsedirektoratet til flere helseforetak.

Her fremgår det at det har oppstått «uforutsette utfordringer» i forbindelse med teknisk omlegging av produksjon av datagrunnlag for pakkeforløpene.

Det har tatt tid å rette feil og kvalitetssikre datagrunnlaget, står det i mailen. Den ble sendt i mai.

– Som å styre i blinde

Helsedirektoratet rapporterer vanligvis disse tallene hver måned.

Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen sammenligner mangel på tall med å forsøke å styre et stort skip i blinde.

– Har du ikke den informasjonen du trenger for å navigere, kan det gå fryktelig galt. Vi er bekymret for at hundrevis av pasienter har ventet unødvendig lenge på oppstart av sin kreftbehandling fordi sykehusene ikke har hatt den informasjonen de trenger for å styre, sier hun.

Ross tror derfor det kan være en sammenheng mellom null tilgang til statistikk – og nedgangen i antallet sykehus som holder fristen for pakkeforløp.

Helsedirektoratet: Forventer høyere tall over tid

Helsedirektoratet bekrefter at statistikkvisningen for pakkeforløp for kreft nå er oppe igjen etter å ha vært nede fra januar til juni.

Dette skyldes at man har jobbet med å legge om produksjonen internt, ifølge direktoratet. Tall for juni kommer trolig denne uken.

– 66 prosent er et lavere tall enn i fjor, men for både 2018 og 2019 var snittet 66 prosent for hele året. Det er altså ikke nytt, påpeker Leif Nordbotten. Han er seniorrådgiver i avdeling for spesialisthelsetjenester.

– 2023 er ikke ferdig ennå, og snittet kan endre seg.

Ifølge Nordbotten har Helsedirektoratet «en forventning om at tallene samlet over tid skal ligge høyere».

– Det verste er å vente

– Det å vente på beskjeden om at du kanskje har kreft, er noe av det verste for pasientene. Det er ikke vanskelig å sette seg inn i. Men har du en plan foran deg om utredning og behandling, føler du deg mye tryggere, sier Ross.

– Pasienter ønsker seg en raskest mulig avklaring. Og skulle det vise seg at det er kreft, er det for de aller fleste ingen tid å miste før behandlingen skal starte.

Hun sier at det ikke nødvendigvis er slik at prognosen blir dårligere av å vente noe lenger.

– Men tiden man er til utredning, innebærer ofte et drastisk tap av livskvalitet.