Vaktsjef på Helge Ingstad om lydopptak fra ulykken: – Jeg opplevde det som helt forferdelig

BERGEN (Aftenposten): Fiskeoppdrett. Eller en oljeplattform. Det trodde avtroppende vaktsjef at tankskipet Sola TS var. Kort tid senere kolliderer de.

Rettssaken i Hordaland tingrett fortsetter onsdag. Da skal partene kartlegge hva som foregikk i timene før ulykken i 2018. Fra venstre: Statsadvokat Benedikte Høgseth og forsvarerne Christian Lundin og Tom Sørum.

25.01.2023 08:59 Oppdatert 25.01.2023 12:14

Fregatten KNM Helge Ingstad kræsjet natt til 8. november 2018 med tankskipet Sola TS.

Statsadvokaten har kun tiltalt én person: Den 33 år gamle vaktsjefen som styrte fregatten. Han har forklart seg for retten i tre dager.

Onsdag fortsetter rettssaken i Hordaland tingrett med vitnemål fra den vaktsjefen som hadde kommandoen på skipet frem til klokken 03.53.00. Åtte minutter og 15 sekunder senere kolliderte skipet.

Det er ventet at både aktor og forsvarerne vil borre i opplæring, rutiner og samarbeid mellom aktørene på broen. Og hva som hadde pågått i timene før havariet.

Vitnet hadde en vaktoverlevering som tok rundt ti minutter ulykkesnatten. Det var vaktsjefen som nå er tiltalt, som tok over vakten.

– Det var som en normal vaktoverlevering. Man går gjennom hvilken aktivitet som pågår, eller som skal begynne i løpet av påtroppendes vakt. Vi går gjennom innstillinger på radar og alt av utstyr på broen, fortalte avtroppende vaktsjef.

På spørsmål om lydopptaket fra ulykkesnatten, er han preget av situasjonen.

Han har forsøkt å ikke høre for mye på opptakene. Det er for tungt. Særlig der hvor den tiltalte kalles opp av trafikksentralen på Fedje sekunder før kollisjonen.

– Jeg opplevde det som helt forferdelig, sa han.

Han sa at tiltalte hørtes «forvirret ut», og at han ikke kjente ham igjen.

– Når han får det oppkallet, det høres ut som at han ikke forstår hvem som kaller ham opp. Jeg har styrt unna opptakene, det gjør veldig inntrykk.

– Er det tungt, spurte statsadvokat Magne Kvamme Sylta?

– Ja, veldig.

Fiskeoppdrett eller plattform

Under vaktoverleveringen, diskuterte de hva lysene de så kunne være for noe. Var det et fiskeoppdrett? Eller en offshore-installasjon?

Begge var klar over at Stureterminalen lå i området, og at det var en olje- og gassterminal.

– Dere var ikke inne på tanken at det var et fartøy, spør statsadvokat Benedikte Høgseth?

– Nei.

– Vurderte du det som sannsynlig at det ville ligge et fiskeoppdrett tett inntil kaien?

– Nei, svarte han kort.

Dersom tiltalte hadde brukt radaren, ville han ha sett tankskipet, sa han.

Vitnet forklarte at han ofte kom tidlig på vakt. Han sjekket navnene på de som var på utkikk og ror, og dobbeltsjekket instrumentene før han overtok.

Tiltalte har tidligere forklart at han ikke var klar over at styrbord utkikk sto ubemannet i mange minutter før ulykken.

Han ønsket ikke å bli navngitt eller tatt bilde av i retten.

Tirsdag tok bestevennen til tiltalte et oppgjør med at det kun står én person på tiltalebenken.

– Det er selvfølgelig veldig vanskelig for meg å svare på disse tingene og vite at det går imot min bestevenn. Og jeg synes det er veldig urettferdig at han er den eneste som sitter her, sa han.

Ventet på å dø

Retten fikk høre sterke vitnesbyrd fra fire personer som var i lugarene da Helge Ingstad havarerte. Det var 137 mennesker om bord på skipet den natten.

En elektriker fortalte at han lå og ventet på å dø da han våknet av et smell og det rant inn vann. Han lette etter sitt personlige dødsmerke, der blant annet personnummer og blodtype er gravert inn.

– Det var for at noen skulle kunne identifisere meg i ettertid, men jeg fant den ikke i sengen. Så begynte jeg å puste inn vann, sa han.

Hvem skal ta ansvaret?

Det er lite uenighet mellom forsvarer og aktoratet om hva som skjedde natt til 8. november for fire år siden.

Men hvem skal bære ansvaret for at det gikk så galt?

Det er «urimelig» at vaktsjefen står alene på tiltalebenken, fordi ulykken skjedde som følge av en systemsvikt, ifølge Christian Lundin, den tiltalte vaktsjefens forsvarer.

Statsadvokatene mener den tiltalte er ansvarlig for ulykken, fordi det var han som styrte skipet. De sammenligner det med ansvaret til en fører på fritidsbåt.