Vaktsjefen trodde ikke at lyset kom fra en båt. Nå skal den avtroppende vaktsjefen forklare seg for retten.

BERGEN (Aftenposten): Hva skjedde i timene før havariet? Det er tema onsdag når avtroppende vaktsjef vitner i retten.

Rettssaken i Hordaland tingrett fortsetter onsdag. Da skal partene kartlegge hva som foregikk i timene før ulykken i 2018. Fra venstre: Statsadvokat Benedikte Høgseth og forsvarerne Christian Lundin og Tom Sørum.

25.01.2023 08:59

Fregatten KNM Helge Ingstad kræsjet natt til 8. november 2018 med tankskipet Sola TS.

Statsadvokaten har kun tiltalt én person: Den 33 år gamle vaktsjefen som styrte fregatten. Han har forklart seg for retten i tre dager.

Onsdag fortsetter rettssaken i Hordaland tingrett med vitnemål fra den vaktsjefen som hadde kommandoen på skipet frem til klokken 03.53.00. Åtte minutter og 15 sekunder senere kolliderte skipet.

Det er ventet at både aktor og forsvarerne vil borre i opplæring, rutiner og samarbeid mellom aktørene på broen. Og hva som hadde pågått i timene før havariet.

Tirsdag tok bestevennen til tiltalte et oppgjør med at det kun står én person på tiltalebenken.

– Det er selvfølgelig veldig vanskelig for meg å svare på disse tingene og vite at det går imot min bestevenn. Og jeg synes det er veldig urettferdig at han er den eneste som sitter her, sa han.

Ventet på å dø

Retten fikk høre sterke vitnesbyrd fra fire personer som var i lugarene da Helge Ingstad havarerte. Det var 137 mennesker om bord på skipet den natten.

En elektriker fortalte at han lå og ventet på å dø da han våknet av et smell og det rant inn vann. Han lette etter sitt personlige dødsmerke, der blant annet personnummer og blodtype er gravert inn.

– Det var for at noen skulle kunne identifisere meg i ettertid, men jeg fant den ikke i sengen. Så begynte jeg å puste inn vann, sa han.

Uenige

Det er lite uenighet mellom forsvarer og aktoratet om hva som skjedde natt til 8. november for fire år siden.

Men hvem skal bære ansvaret for at det gikk så galt?

Det er «urimelig» at vaktsjefen står alene på tiltalebenken, fordi ulykken skjedde som følge av en systemsvikt, ifølge Christian Lundin, den tiltalte vaktsjefens forsvarer.

Statsadvokatene mener den tiltalte er ansvarlig for ulykken, fordi det var han som styrte skipet. De sammenligner det med ansvaret til en fører på fritidsbåt.