Bestevennen til tiltalte fortalte om ulykkesnatten: – Jeg var ganske sikker på at jeg skulle dø

BERGEN (Aftenposten): 137 mennesker var om bord på KNM Helge Ingstad da skipet kræsjet. Tirsdag fortalte fire vitner om natten lugarene de sov på ble revet i stykker. Blant dem var bestevennen til tiltalte.

Helge Ingstad-fregatten fikk store skader da det kolliderte med et tankskip i 2018. Flere ble lettere skadet under kollisjonen.

24.01.2023 08:59 Oppdatert 24.01.2023 12:01

Fregatten KNM Helge Ingstad kræsjet natt til 8. november 2018 med tankskipet Sola TS.

Statsadvokaten har kun tiltalt én person. Det er den 33 år gamle vaktsjefen som styrte fregatten den skjebnesvangre natten. Han har forklart seg for retten i tre dager.

Tirsdag er det klart for fire av vitnene fra lugarene på skipet. Blant dem var bestevennen til tiltalte.

– Lugaren rives opp

Det første vitnet lå og sov på lugaren da ulykken skjedde. Han ønsker ikke å bli navngitt eller bli tatt bilde av i retten.

– Jeg var kokkelærling og hadde vært på Helge Ingstad siden januar 2018. Jeg var også en del av havarilaget. Det er et lag som har spesielle oppgaver under for eksempel en brann, et havari eller krigsscenario. Jeg var røykdykker, forklarte vitnet.

– Hvordan opplevde du sammenstøtet, spurte statsadvokat Benedikte Høgseth.

– Jeg ligger og sover fordi jeg skulle ha morgenvakt. Jeg våkner av et ekstremt smell. Det kommer mot meg og rister i hele båten. Jeg tror vi har truffet grunn. Jeg tenkte også på et minefelt, man går gjennom scenarioer man har trent på, sa vitnet.

– Lugaren rives opp, og jeg blir blendet av et ekstremt sterkt lys, vannet skyller over meg. Derfra er minnet uklart. Det er så mange inntrykk og blendet lys. Men jeg kommer meg i alle fall på bena.

– Boks med makrell i tomat

Vitnet husker at han var tredjemann ut av lugaren.

– Det første jeg ser, er blendet lys fra båten ved siden av. Da ble jeg veldig forvirret. Jeg trodde vi hadde truffet grunn eller et minefelt. Jeg tenkte, hva faen gjør et cruiseskip i et minefelt?

Vitne trodde tankskipet Sola TS, som fregatten kræsjet med, var et cruiseskip.

– Vi var åpnet opp som en boks med makrell i tomat, sa vitne.

Tre torpedoer ble skjøvet inn i fartøyet under ulykken. Han så gnisninger fra kabler oppi alt kaoset. Én av kablene glødet og var på vei mot vannet der vitnet og andre befant seg.

– Jeg visste at vi kunne bli truffet, sa vitnet.

Han fortalte om kolleger som gråt og var «sterkt preget» i etterkant av kollisjonen.

– Ventet på å dø

Vitne nummer to var elektriker om bord på Helge Ingstad under kollisjonen.

– Jeg lå og ventet på å dø.

– Jeg våknet av et smell, det begynte å renne inn vann. Jeg var sikker på at vi hadde truffet land, og at jeg var på vei til å dø, fortalte vitnet.

Han lå i overkøya og begynte å lete etter «dogtag-en», der personnummer, blodtype, også videre er gravert inn.

– Det var for at noen skulle kunne identifisere meg i ettertid, men jeg fant den ikke i sengen. Så begynte jeg å puste inn vann.

Sengen ble knust

Han hørte skrapende metall og trodde fregatten hadde kjørt på en molo eller land.

– Sengen knakk sammen, taket begynte å gi etter, jeg følte at jeg ble klemt ihjel, fortalte vitnet.

Vitne gjentok underveis i forklaringen at han trodde han skulle dø.

– Det setter sine spor. Det var fælt.

Han opplevde at han og resten av besetningen om bord ble latterliggjort i kommentarfeltene i sosiale medier i etterkant av havariet.

Statsadvokat Benedikte Høgseth spurte ut vitner fra havariet tirsdag. Her er hun sammen med kollega, statsadvokat Magne Kvamme Sylta.

Bestevenn med tiltalte

Det tredje vitnet fra lugarene på Helge Ingstad kjenner tiltalte godt.

– Tiltalte er gudfar til min yngste datter. Han er min beste venn. Jeg har kjent ham i 14 år, fortalte vitne.

Han begynte på Helge Ingstad i august 2017. Han var logistikkbefal, som betyr at han jobbet med forsyning av blant annet forbruksting og drivstoff.

Natt til 8. november lå han og sov på lugaren. En bil som skjærer mot et autovern. Slik beskrev vitnet lyden fra kollisjonen.

– Det gnistrer fra ledninger, og vannet kommer inn. Jeg skjønner jo at her er det noe som er veldig galt, fortalte han.

– Enormt sjokk

Vitnet hadde som oppgave å få oversikt over personellet i en krisesituasjon. Det var 137 mennesker om bord på fregatten den natten.

«Hjelp, vi kommer ikke ut», hørte han fra de andre lugarene. Vitnet oppfattet ropene som «hysteriske».

– Det var et enormt sjokk å se at ting så ut slik ut som de gjorde. Jeg var redd da jeg sto der. Jeg var ganske sikker på at jeg skulle dø, sa vitnet.

Han tenkte at det ville bli vanskelig å berge skipet. Og at det tryggeste vil være å forlate det. Vitnet ga beskjed til alle ombord om å forlate fartøyet.

– Hvordan føltes det å gi den meldingen, spurte statsadvokat Magne Kvamme Sylta.

– Det er et nederlag. Det er et tegn på at noe er slutt, at det ikke gikk. Det var også befriende. Båten sto og krenget, det var godt å komme seg bort derfra, svarte han.

Les også De dramatiske minuttene: Slik forliste KNM Helge Ingstad

Tok selvkritikk

Den tiltalte vaktsjefen fulgte nøye med på vitneforklaringene tirsdag. Han avsluttet sin forklaring mandag.

– I etterpåklokskapens lys kunne jeg jo ha benyttet radar. Vi kunne hatt bedre dialog på broen og observert selv på et tidligere tidspunkt. Det ville ha vært mulig å unngå ulykken. Den ulykken som vi ble satt i, slik jeg opplever det, sa tiltalte.