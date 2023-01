Vitne fra natten om bord under Helge Ingstad-havariet: – Lugaren rives opp, og jeg blir blendet av et ekstremt sterkt lys

BERGEN (Aftenposten): 137 mennesker var om bord på KNM Helge Ingstad da skipet kræsjet. – Vi var åpnet opp som en boks med makrell i tomat, fortalte et vitne i retten tirsdag.

Helge Ingstad-fregatten fikk store skader da det kolliderte med et tankskip i 2018. Flere ble lettere skadet under kollisjonen.

24.01.2023 08:59 Oppdatert 24.01.2023 10:33

Fregatten KNM Helge Ingstad kræsjet natt til 8. november 2018 med tankskipet Sola TS.

Statsadvokaten har kun tiltalt én person. Det er den 33 år gamle vaktsjefen som styrte fregatten den skjebnesvangre natten. Han har forklart seg for retten i tre dager.

Tirsdag er det klart for fire av vitnene fra lugarene på skipet. Fregatten fikk en kraftig flenge i siden, i et område hvor flere personer lå og sov.

– Lugaren rives opp

Det første vitne lå og sov på lugaren da ulykken skjedde. Han ønsker ikke å bli navngitt eller tatt bilde av i retten.

– Jeg var kokkelærling og hadde vært på Helge Ingstad siden januar 2018. Jeg var også en del av havarilaget. Det er et lag som har spesielle oppgaver under for eksempel en brann, et havari eller krigsscenario. Jeg var røykdykker, forklarte vitne.

– Hvordan opplevde du sammenstøtet, spurte statsadvokat Benedikte Høgseth?

– Jeg ligger og sover fordi jeg skulle ha morgenvakt. Jeg våkner av et ekstremt smell. Det kommer mot meg og rister i hele båten. Jeg tror vi har truffet grunn. Jeg tenkte også på et minefelt, man går gjennom scenarioer man har trent på, sa vitne.

– Lugaren rives opp og jeg blir blendet av et ekstremt sterkt lys, vannet skyller over meg. Derfra er minnet uklart. Det er så mange inntrykk, og blendet lys. Men jeg kommer meg i alle fall på beina.

Statsadvokat Benedikte Høgseth spurte ut vitner fra havariet tirsdag. Her er hun sammen med kollega, statsadvokat Magne Kvamme Sylta.

– Boks med makrell i tomat

Vitne husker at han var tredjemann ut av lugaren.

– Det første jeg ser er blendet lys fra båten ved siden av. Da ble jeg veldig forvirret. Jeg trodde vi hadde truffet grunn eller et minefelt. Jeg tenkte, hva faen gjør et cruiseskip i et minefelt?

Vitne trodde tankskipet Sola TS, som fregatten kræsjet med, var et cruiseskip.

– Vi var åpnet opp som en boks med makrell i tomat, sa vitne.

Tre torpedoer ble skjøvet inn i fartøyet under ulykken. Han så gnisninger fra kabler oppi alt kaoset. Én av kablene glødet og var på vei mot vannet der vitne og andre befant seg.

– Jeg visste at vi kunne bli truffet, sa vitne.

Han fortalte om kolleger som gråt og var «sterkt preget» i etterkant av kollisjonen.

– Ventet på å dø

Vitne nummer to, var elektriker om bord på Helge Ingstad under kollisjonen.

– Jeg lå og ventet på å dø.

– Jeg våknet av et smell, det begynte å renne inn vann. Jeg var sikker på at vi hadde truffet land, og at jeg var på vei til å dø, fortalte vitne.

Han lå i sengen og begynte å lete etter dogtag-en, der personnummer, blodtype, også videre er gravert inn.

– Det var for at noen skulle kunne identifisere meg i ettertid, men jeg fant den ikke i sengen. Så begynte jeg å puste inn vann.

Han hørte skrapende metall og trodde fregatten hadde kjørt på en molo eller land.

– Sengen knakk sammen, taket begynte å gi etter, jeg følte at jeg ble klemt ihjel, fortalte vitne.

Les også De dramatiske minuttene: Slik forliste KNM Helge Ingstad

Tok selvkritikk

Den tiltalte vaktsjefen fulgte nøye med på vitneforklaringene tirsdag. Han avsluttet sin forklaring mandag.

– I etterpåklokskapens lys kunne jeg jo ha benyttet radar. Vi kunne hatt bedre dialog på broen og observert selv på et tidligere tidspunkt. Det ville ha vært mulig å unngå ulykken. Den ulykken som vi ble satt i, slik jeg opplever det, sa tiltalte.

Fakta Dette skjer i rettssaken Tirsdag skal fire vitner fra lugarene på Helge Ingstad forklare seg i Hordaland tingrett.

Tiltalte er ferdig med sin forklaring, som tok tre dager. Det var i utgangspunktet satt av fem dager til dette.

Rettssaken pågår frem til 10. mars.

Over 30 vitner skal forklare seg.

Forsvarsdepartementet vedtok en foretaksstraff på 10 millioner kroner etter havariet.

I fjor inngikk Forsvarsdepartementet og eieren av TS Sola et forlik. Twitt Navigation Ltd gikk med på å betale 235 millioner kroner i erstatning. Vis mer

Uenige

Det er lite uenighet mellom forsvarer og aktoratet om hva som skjedde natt til 8. november for fire år siden.

Men hvem skal bære ansvaret for at det gikk så galt? Der står partene steilt mot hverandre.

Den tiltalte opplever å bli utpekt som syndebukk. Det er urimelig, fordi ulykken skjedde som følge av en systemsvikt, ifølge forsvarer Christian Lundin.

Statsadvokatene mener den tiltalte er ansvarlig for ulykken, fordi det var han som styrte skipet. De sammenligner det med ansvaret til en fører på fritidsbåt.